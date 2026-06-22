الإصابة تنهي مشوار "شلوتربيك" مع منتخب ألمانيا بكأس العالم

تعرض المدافع نيكو شلوتربيك، لاعب بوروسيا دورتموند، لإصابة خلال مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم 2026، في المباراة التي انتهت لصالح "المانشافت" بهدفين مقابل هدف.

واضطر لاعب بوروسيا دورتموند للخروج مصابًا خلال المباراة وتم استبداله بين الشوطين، وخضع شلوتربيك فحوصات طبية بالرنين المغناطيسي.

ووفقًا لـ"سكاي سبورت" فإن الرنين أكد أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب تمزق في الرباط الجانبي في الكاحل، وستبعده عن الملاعب لمدة 8 أسابيع، ما يعني نهاية مشواره في المونديال.

ألمانيا ضد كوت ديفوار

وحسمت ألمانيا تأهلها إلى دور الـ32 بعد فوزها على كوراساو (7-1) في الجولة الأولى، ثم فوزها في اللحظات الأخيرة على كوت ديفوار (2-1)، وستختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الإكوادور يوم الخميس المقبل.