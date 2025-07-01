نشأت الديهي: ثورة 30 يونيو بدأت معها يقظة وطنية حقيقية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن وعي الشعب المصري سبق الدولة الرسمية، وهو ما جسّدته ثورة 30 يونيو، حيث أظهر المواطنون تمسكًا بوطنهم وقيادتهم، متابعًا "رغم كل ما جرى، لا زلنا متمسكين بمصر، لأننا نؤمن أن لا أحد يجب أن يحكمها سوى أبنائها، كما قال الزعيم جمال عبد الناصر".

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن يوم 30 يونيو يمثل لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية، حيث خرج الشعب المصري عن بكرة أبيه دفاعًا عن هويته وتاريخه وجغرافيته ووجوده، رافضًا أن يُحكم من غير أبنائه.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن جيلًا كاملًا نشأ بعد هذه اللحظة التاريخية قد لا يدرك تفاصيل ما جرى، ما يستوجب من الباحثين والمؤرخين دراسة هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر.

وأشار الديهي إلى أن يوم 30 يونيو هو اليوم الذي قال فيه المصريون لا لحكم جماعة الإخوان، وبدأت معه يقظة وطنية حقيقية".