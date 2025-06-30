نشأت الديهي: كامل الوزير مش هيسيب مصر سواء بالوزارة أو خارجها

علق الإعلامى نشأت الديهى على تصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء خلال برنامج بالوقة والقلم على شاشة قناة ten .

وقال الديهى خلال صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا : فى تحريف تصريحات الفريق كامل الوزير : الوزير قال "أنا مش هسيب مصر سواء وزير أو خارج الوزارة" .

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، أن الدولة لن تتخلى عن أهالي ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته عدد من الفتيات بمحافظة المنوفية، مشددًا على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بضرورة مواساة ومساندة المتضررين.

وقال "كامل الوزير" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، "الرئيس قال طبطوا على الناس، وإحنا مش هنسيبهم، اللي عايز يشتغل من الأهالي ومعاه شهادة وفي سن العمل، شركاتنا مفتوحة له، سواء في الموانئ أو السكك الحديدية، وإحنا محتاجين ناس فعلاً".

ورد كامل الوزير على من يتساءلون عن ميزانية وزارة النقل قائلًا: "ماحدش طلب منكم فلوس، وإحنا مسؤولين عن كل جنيه، كل مليم محسوب، وأموال الدولة تُصرف في مكانها الصحيح".

وكشف عن توجيهات رئاسية عاجلة بوضع خطة زمنية مضغوطة لتطوير الطريق الدائري الإقليمي، مشيرًا إلى أن هيئة الطرق والكباري بدأت بالفعل تنفيذ أعمال تطوير بطول 152 كيلومترًا، حيث يجري العمل حاليًا في 110 كيلومترات كمرحلة أولى.

كما أعلن عن تشكيل لجان متخصصة لإجراء فحوصات عشوائية للسائقين، مؤكدًا أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم تطبيق القانون عليه فورًا.

وختم الوزير بالتأكيد على التزام الدولة الكامل بالسلامة المرورية وعدم التهاون مع أي تقصير: “سلامة المواطن هي الأولوية، ولن نسمح بتكرار مثل هذه المآسي”.