كامل الوزير: الناس اللي بتقول أخدتوا قروض.. أنا هرجعها من نفس المشاريع اللي استخدمتها فيها

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء،: "اللي بيقول إني غير مؤهل؛ يسأل عني أساتذتي وزملائي، وأنا بستوعب الهجوم، لكن ما بيأثرش فيّا، بالعكس، بيزيدني إصرار".

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، “الناس اللي بتقول أخدتوا قروض، أنا هرجع القروض من نفس المشاريع اللي استخدمتها فيها”.

ووجه وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، رسالة مؤثرة لأسر ضحايا الطريق الإقليمي، قائلًا: "البقاء لله، أنا جاي أعزيكم، وده مش كفاية، وهبوس على راس كل أب وأم فقدوا عزيز، ومستعدين نشغَّل الطريق بُكره".



