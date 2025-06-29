كامل الوزير: هخدم بلدى لحد ما أموت و اسألوا عني زملائي .. فيديو

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل على دعوات البعض تخليه عن منصبة بعد حادث الطريق الإقليمى قائلا : الحادث المؤلم دفعنى إلى النزول شخصياً لتفقد الطريق ومتابعة مجريات التحقيقات، مضيفاً: "إلى من يريدونني أن أرحل.. والله لن أتركها حتى أموت، اسألوا عني زملائي في الكلية وأساتذتي، أنا لست وزيراً غير مؤهل مثلما يقولون".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهى على قناة ten أن حوادث الطرق مسؤولية مشتركة لا يمكن اختزالها في جهة واحدة، موضحاً أن بعض الدول الكبرى لا تعتمد فواصل خرسانية بين الاتجاهين، إلا أن وزارة النقل المصرية تلتزم بكود إنشاء الطرق المحلي الذي يفرض ذلك، ومع ذلك يتم تجاوز هذه الحواجز من قِبل بعض السائقين.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يُعد نموذجًا للمسؤول الصادق والأمين والمجتهد، مشددًا على أن الوزير لا يكتفي بالأعمال المكتبية، بل يفضّل التواجد الميداني ومتابعة التفاصيل بنفسه.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق كامل الوزير عندما عاد إلى مصر من الخارج؛ ذهب إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكنا معه.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: 'الفريق كامل الوزير أمين جدا وصادق جدا ومحترم جدا وبيشتغل قوي والناس اللي معاه في الشغل بيقولوا مش عارفين يروحوا بيوتهم من كتر الشغل، لأن الراجل بيجري صيف شتاء وبيشوف كل حاجة بنفسه'.



