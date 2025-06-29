قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يكشف ملامح اتفاق غزة المرتقب مقابل الرهائن والمساعدات
خطيب ضحية حادث الطريق الإقليمى: أحلامى راحت وفرحنا كان أول أغسطس | فيديو
عمرو أديب يناشد وزير الصحة بنقل الناجية من حادث الطريق الإقليمي لمستشفى مجهز
النيابة العامة: حبس مالك التريلا المتسببة في حادث إقليمي المنوفية
أمين البحوث الإسلامية: الطلاب الوافدون يسيرون على خُطى المهاجرين الأوائل.. صور
تشكيل مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية
كامل الوزير: الناس اللي بتقول أخدتوا قروض.. أنا هرجعها من نفس المشاريع اللي استخدمتها فيها
زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟
الشوبكي: إبادة الفلسطينيين يوميا لا يعني أن مخططات التهجير ستتحقق فعليا
وزير الخارجية: الظروف الآن مواتية بشكل كبير لحل أزمة غزة وفرض السلام العادل
خطوات استرجاع الفيزا المسروقة أو المفقودة
وزير الخارجية: مصر لديها مدرسة دبلوماسية عريقة.. والاتزان الاستراتيجي عقيدتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كامل الوزير: هخدم بلدى لحد ما أموت و اسألوا عني زملائي .. فيديو

الفريق كامل الوزير وزير النقل
الفريق كامل الوزير وزير النقل
علي مكي

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل على دعوات البعض تخليه عن منصبة بعد حادث الطريق الإقليمى قائلا : الحادث المؤلم دفعنى إلى النزول شخصياً لتفقد الطريق ومتابعة مجريات التحقيقات، مضيفاً: "إلى من يريدونني أن أرحل.. والله لن أتركها حتى أموت، اسألوا عني زملائي في الكلية وأساتذتي، أنا لست وزيراً غير مؤهل مثلما يقولون".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهى على قناة ten أن حوادث الطرق مسؤولية مشتركة لا يمكن اختزالها في جهة واحدة، موضحاً أن بعض الدول الكبرى لا تعتمد فواصل خرسانية بين الاتجاهين، إلا أن وزارة النقل المصرية تلتزم بكود إنشاء الطرق المحلي الذي يفرض ذلك، ومع ذلك يتم تجاوز هذه الحواجز من قِبل بعض السائقين.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يُعد نموذجًا للمسؤول الصادق والأمين والمجتهد، مشددًا على أن الوزير لا يكتفي بالأعمال المكتبية، بل يفضّل التواجد الميداني ومتابعة التفاصيل بنفسه.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق كامل الوزير عندما عاد إلى مصر من الخارج؛ ذهب إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكنا معه.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: 'الفريق كامل الوزير أمين جدا وصادق جدا ومحترم جدا وبيشتغل قوي والناس اللي معاه في الشغل بيقولوا مش عارفين يروحوا بيوتهم من كتر الشغل، لأن الراجل بيجري صيف شتاء وبيشوف كل حاجة بنفسه'.


 

كامل الوزير حادث الطريق الإقليمى وزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

ترشيحاتنا

ضغط الدم

5 دقائق فقط من هذا التمرين تخفض ضغط الدم.. داوم عليها

طريقة تحضير صينية الباذنجان بالجبن

طريقة عمل صينية الباذنجان بالجبن.. بمذاق لا يقاوم

لابوبو

أغلي نسخة بـ170 ألف دولار.. "لابوبو" النعناعية تحطم الأرقام القياسية بمزاد صيني

بالصور

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إعفاء من مصروفات المدارس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح أسر ضحـ.ايا الإقليمي

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

الفنان محمود حجازي

مديري طلب أمسح الحمامات.. محمود حجازي يكشف أصعب موقف له قبل الشهرة

يحيي الفخراني

بحضور يحيى الفخراني.. انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية الملك لير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد