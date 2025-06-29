قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الشباب بمجلس النواب توافق على مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة في مجموعه
أحمد موسى: الإعلام المعادى يستغل حادث الطريق الإقليمى لاستهداف الرأى العام .. فيديو
هل تم تسريب بياناتك؟.. 4 أدوات مهمة للتحقق من اختراق كلمة مرورك
بث مباشر| أحمد موسى يدافع عن الفريق كامل الوزير.. تفاصيل
وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر على تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بـ21 ميدالية
معاون رئيس الضرائب: التعديلات الجديدة لتحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار
احذر الشبورة والحرارة الشديدة.. الطقس غدا يشهد تغييرات مفاجئة
الجبهة الوطنية يهنئ أبو العينين بتسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
تقرير جديد: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل العلاقات الإنسانية
اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية ختام تعاملات الأحد
فرصة لمحدودي الدخل.. متى يبدأ التقديم في الطرح التكميلي لشقق سكن لكل المصريين
مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

د. عصام محمد عبد القادر
د. عصام محمد عبد القادر

نزول الشعب المصري في 30 يونيو 2013م، يطالب بحريَّته، وإقصاء أصحاب المآرب غير السَّويَّة؛ من أجل أن تنال الدولة الفرصة المُستحقَّة، تجاه تنمية حقيقية مستدامة، يشارك فيها الجميع دون استثناء لأحد، تُوجَّهُ من خلالها الطاقات، والثَّروات في نهضة، وإعمار هذا الوطن الكبير، الذي قد عانى كثيرًا؛ نتيجة للتهْميش المُتعمَّد، وفترة الرُّكود، في شتَّى مجالات الحياة؛ حيث تفاقم حالة العَوَز، وشيوع الاسْتسْلام المجتمعيِّ حينئذٍ.

الشَّعبُ مع الجيش، والقائد الجسُور قد استعاد كيان الدَّوْلة، وأعاد الهيْبة إلى مُؤسَّساتها، ودحْر الفوْضى، التي قد راهن على إحداثها جماعةُ الإخوان الإرهابيَّة، بل، بدأت مسيرة التنمية غير المسْبوقة في كافَّة رُبُوع الوطن، كما أخذ الإصْلاح، والصَّلاح طريقه سريعًا؛ ليدرك أصحابُ المصالح أن مصرَ فوق الجميع، وأن كلمة الشَّعب سيفٌ بتَّار، وحقوقه قد صانها الدستور، وحافظ عليها جيشٌ عظيمٌ، وشُرْطة باسلة؛ فاجتمعت العزيمةُ على أمر واحد، وهو فرض الاستقرار، والأمن، والأمان، مهما تكلَّفنا من تضحيات.

الشَّعبُ المِصْريُّ في ثوْرته المجيدة قد أكد على أن التردُّد، أو التَّراجع، أو الخُضوع، أو الاسْتسْلام؛ لتوجيه سفينة الوطن من قِبل جماعاتِ الظَّلام، يحْصدُ آثاره أجيالٌ تلْو الأُخرى، وتصبحُ البلاد على الدَّوام مُسْتهلكةَ الطَّاقة، وفاقدةَ القُدْرة تجاه إحْداث التنْمية المُسْتدامة، بل، تُوّجه كافَّة مواردها؛ لخدمة أجندة مُحدَّدة؛ لجماعة الإخوان، غير السَّويّة، التي قد غرستْ بُذُورَها في شتَّى أنْحاء العالم؛ فلا أهميَّة لسقوط الوطن في مُسْتنْقعٍ، يمتلئُ بالخيانة، والزَّيف؛ ومن ثم فقد فَقِهَ شعْبُ مصر العظيم أنه لا مكان للأمن، والأمان، والاسْتقرار في بِقَاع أرْض الوطن.
ثورة 30 يونيو تُعَدُّ بمثابة سفينة النَّجاة التي قد أكدت على ضرورة أن يُسارعَ جيْشُنا العظيم؛ ليحْميَ مُقدِّرات الوطن الماديَّة، والبشَّريَّة وبمشاركة المؤسَّسة الشُّرْطيّة الباسلة، كما قد حافظتْ مؤسَّساتُ مصْنع الرِّجال على حُدود مصر البرَّيَّة، والبحْريَّة، والجوْيَّة، وقامت ببتْر أقْدامٍ كانت قد اسْتهدفتْ أمن، وأمان، واستقرار وطننا الحبيب، وهذا يُؤَكِّد أن مؤسَّسات الدَّوْلة الوطنيَّة ولاؤها، وانْحِيازُها للشَّعب صاحب الشَّرْعيَّة، والتَّشْريع، وليس لجماعةٍ تحْكُم وفْق الْهوى، ومصالحها الخاصَّة، دون اعتبار لمصالح الدَّوْلة العُلْيا.

اسْتطاعت الدَّوْلة المصْريَّة تحقيق أمْنَها القوميِّ في شتَّى أبعاده المُخْتلفة؛ فكان هناك فٍكْرًا اسْتراتيجيًّا قد ساعد في عوْدة البلاد إلى مكانتها المُسْتحقَّة بين الدُّوَل؛ ومن ثم جاء تأكيد السِّيادة في قِمَّة هرم الأوْلويات؛ فتحقَّقَ الأمْنَ القوْميَّ في بُعْده العسْكريِّ، وباتت حدود الدَّوْلة مُؤمَّنةً من صور المخاطر، التي كانت تحْدقُ بها، بعد أن نزع الشَّعبُ الغِطاء عن جماعات الظَّلام، وأُطيحَ بحكم قد سعى إلى الاستبداد، وفرْض هيْمنة، قد تسْتمرُّ إلى قرونٍ.

الوعي بأهميَّة الملَّف الاقتصاديِّ، قد جعل هناك يدًا، تبني رغم التَّحدِّيات المحيطة على المسْتويين الداخليِّ، والخارجيِّ؛ لذا لم يتأخر قرار الإعمار؛ لتدشين مشروعاتٍ قوميَّةً، عظيمة الشأن، والغاية في سائر رُبوع الوطن، وتبدأ جهود الإعمار في العمل دون توَّقف؛ ومن ثم أبهرت إنجازات الدولة المصريَّة العالم بأسْره؛ فما كان لأحد أن يتصوَّر أن تخرج مصر من نفقٍ مُظْلم، وتنْطلق بكل قُوَّة تجاه التنمية بكامل قدْرتها، وطاقتِها.

الشَّعْبُ المصْريِّ، و القيادة السِّياسيَّة الحكيمة، ومؤسسات الدَّوٓلة الرَّسْميَّة كان لهم القُدْرة على قِراءة المشْهد؛ لذا فقد تضافرت القُوَى الوطنيَّة بفضل العزيمة، والإرادة، التي قد تحلَّى بها الجميعُ؛ كي تُواجه كافَّة التهْديدات، بكل ثبات، فهُناك قناعةٌ تامَّةٌ بأن النَّسِيجَ المِصْريِّ، لا يقبل المسَاسَ به، وأنَّ من يحاولُ إضْعَاف الثِّقة بين الشَّعب، ومُؤَسَّسات الدَّوْلة، وقيادتها فهو خائبُ الظَّن، والمسْعى؛ لذا فقد حقَّقت الثَّوْرةُ المجيدةُ انْتصَاراتِها الَّتي نحْتفِلُ، ونحْتفِي بها كُلَّ عامٍ في هذا المِيْقات.

في ذِكْرى 30 يونيو 2013م نترَحَّمُ على شُهدائِنا من بني وطني، الذين قدَّموا الأرْواح، والدِّماء الذَّكيَّة من أجل حُرْيَّة هذا الوطن من الإرْهاب الأسْود، الذي قد غدا يعيثُ في الأرض فسادًا، ويُحرِّقُ الأرْض، ويدَمِّرُ كُلَّ ما عليها، ويتجرَّؤُ على الدِّماء الذَّكيَّة البريِئة في البلد الأمين، ونُثٍّمنُ جهودَ الشُّجْعان من جيْشنا العظيم، مُخطَّطات الإرْهاب لجماعات الظَّلام، ونُقدِّر اصْطِفاف الشَّعبِ الأبيِّ مع قيادته، ومؤسَّسات الوطن من أجل القضاء على براثن الإرْهاب، واسْتكمال مسِيرة النَّهضةِ والعَطاءِ.. حَفِظَ اللهُ وطنَنا الغالي، وشعْبَه العظيمَ، ومؤسَّساته الوطنيّة المُخْلصة، وقيادتهِ السِّياسيَّة الرَّشيدةِ أبدَ الدَّهرِ.

30 يونيو الشَّعبُ المِصْريُّ التنْمية المُسْتدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

صورة أرشيفية

تنسيق الثانوية العامة 2025 في 5 محافظات للناجحين في الشهادة الإعدادية

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

ترشيحاتنا

وظائف

وظائف شاغرة في بنك مصر لخدمة العملاء بجميع المحافظات

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في ختام فعاليات مشروع منتدى جامعات التراث

الأنبا إبراهيم إسحق

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ القيادات القضائية العليا الجديدة

بالصور

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الفنان محمود حجازي

مديري طلب أمسح الحمامات.. محمود حجازي يكشف أصعب موقف له قبل الشهرة

يحيي الفخراني

بحضور يحيى الفخراني.. انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية الملك لير

انفصال عبير صبري

بعد زواج 7 سنين انفصال عبير صبري عن زوجها … ماذا قالت عنه؟

البلوجر المتهم

فيديوهات خادشة.. القبض على صانع محتوى شهير بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحش الكون

المزيد