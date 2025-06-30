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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لن تكون الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 في مصر

أسعار السجائر الجديدة
أسعار السجائر الجديدة
محمد صبيح

أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 بعد إعلان وزارة المالية والبرلمان اعتماد تعديل شرائح الضريبة على السجائر، والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعارالسجائر في معظم الأنواع المحلية والمستوردة.

ويأتي قرار زيادة أسعار السجائر  في إطار توجه الحكومة لتعزيز الحصيلة الضريبية من قطاع التبغ، مع تطبيق زيادة سنوية منتظمة تستمر لثلاث سنوات.

تفاصيل أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

وفقًا للقرار الحكومي، تم تقسيم أسعار السجائر الجديدة إلى ثلاث شرائح ضريبية رئيسية على النحو التالي:

  • السجائر التي كان سعرها أقل من أو يساوي 38.88 جنيهًا،  تبدأ من 48 جنيهًا.
  • السجائر التي كانت أسعارها بين 38.88 و56.44 جنيهًا، أصبحت تتراوح بين 48 و69 جنيهًا.
  • السجائر التي كانت أعلى من 56.44 جنيهًا، أصبحت أسعارها تصل إلى 69 جنيهًا كحد أقصى.
  • وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى سنويًا بنسبة 12% بدءًا من 5 نوفمبر 2025، ضمن خطة مرحلية تستمر 3 سنوات.

أبرز أنواع السجائر المتأثرة بالزيادة

شملت أسعار السجائر الجديدة في مصر أنواعًا عديدة من المنتجات الشعبية والمستوردة، ومن أبرزها:

زيادة أسعار السجائر
  • كليوباترا بلاك ليبول: يصل سعرها إلى 48 جنيهًا.
  • كليوباترا سوبر: يرتفع سعرها إلى 48 جنيهًا أيضًا.
  • LM وNext وRothmans: سعرها يصل بين 66 و69 جنيهًا.
  • Marlboro: يبلغ سعر العلبة 89 جنيهًا.
  • Merit: يرتفع سعرها إلى 95 جنيهًا.
  • سجائر التبغ المسخن مثل HEETS وTEREA: تتراوح بين إلى 69 – 74 جنيهًا.


وبذلك أصبحت معظم المنتجات المحلية في الفئة السعرية ما بين 48 و52 جنيهًا، فيما حافظت الأصناف المستوردة على أسعار أعلى ضمن الحد الجديد.

أسباب زيادة أسعار السجائر الجديدة

أوضحت وزارة المالية أن تطبيق أسعار السجائر الجديدة يهدف إلى:

تعزيز إيرادات الدولة من قطاع التبغ.

توسيع القاعدة الضريبية لتشمل جميع الفئات السعرية بآلية عادلة.

التماشي مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل عالميًا.

الحد من الممارسات غير الرسمية التي تستغل الفروق السعرية بين المنتجات.

كما أكدت الحكومة أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة شاملة لتأثيرها على السوق والمستهلكين.

شعبة الدخان تكشف تفاصيل زيادة أسعار السجائر

أسعار السجائر

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن أسعار السجائر الجديدة تمثل خطوة مهمة لضبط السوق، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوفير عائد مالي يواكب تطورات التكلفة العالمية.

وأضاف أن الشركات ستلتزم بالأسعار المعلنة، وأن هناك رقابة لضمان عدم استغلال القرار لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.

زيادة سنوية لأسعار السجائر

من المتوقع أن تشهد أسعار السجائر الجديدة زيادات سنوية بنسبة 12% على الأقل خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وفقًا للآلية التي أقرها البرلمان.

كما يُرجح أن تختلف الزيادات من شركة لأخرى، وفقًا لتكلفة التصنيع والاستيراد، ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب الحصص السوقية للعلامات التجارية.

تدخل أسعار السجائر الجديدة  تدخل حيز التنفيذ  5 نوفمبر 2025 حيث ترتفع الأسعار بمتوسط يتراوح بين 5 و10 جنيهات للعلبة الواحدة والقرار يهدف إلى دعم إيرادات الدولة وضبط السوق.
 

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