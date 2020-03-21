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تكنولوجيا

انتبه كورونا.. تطبيقات جديدة تحذرك من عبور مسارات المصابين بالفيروس

السبت 21/مارس/2020 - 12:59 م
تطبيقات جديدة تحذرك
تطبيقات جديدة تحذرك من عبور مسارات المصابين بالفيروس
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شيماء عبد المنعم
قام مجموعة من المطورين باستخدام مهاراتهم لمساعدة الناس على تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال تطوير تطبيقين جديدين يعتمدان على بيانات مواقع المستخدمين لإعلامهم إذا كانوا بصدد عبور مسارات بها مصابين بالفيروس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، يتيح التطبيق الأول "Private Kit: Safe Paths"، الذي تم تطويره من قبل مختبر الأبحاث الأمريكي MIT Media La، للأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا مشاركة بيانات مواقعهم، ما يسمح للآخرين بتلقي تنبيه في حالة اتصالهم بالفرد دون الكشف عن هوية المصاب.


ويركز التطبيق الثاني المسمى "Bosco app"، الذي تم تطويره بواسطة مؤسسة Bosco، على الحفاظ على سلامة الأطفال من خلال تحليل مواقعهم، وبناء خارطة باستخدام البيانات التي يتم الرجوع إليها مع بيانات وزارة الصحة الخاصة، بالفحوصات المؤكدة لمعرفة ما إذا كان الطفل قد وصل إلى مسافة 328 قدما من شخص مصاب.

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وسيتم تنبيه الوالدين أيضا، برابط إلى المعلومات ذات الصلة التي تنشرها وزارة الصحة، وأثبت التطبيق نجاحه في الهند، حيث وجد 100 طفل بالقرب من حامل للفيروس.
Bosco has also launched an app to help people safe as the pandemic spreads across the globe, but this technology focuses on children.

وعندما يتعرض الشخص للإصابة بفيروس كورونا، يطلب من الشخص عزل نفسه إلى جانب تتبع مساراته السابقة حتى يتمكن المسئولون من اختبار أولئك الذين ربما تواصلوا معه قبل ظهور الأعراض.

ويأمل مختبر MIT في جعل العملية أسهل مع التطبيق الجديد، والذي يتيح للجمهور معرفة أماكن المصابين عبر هواتفهم الذكية، أو إذا كانوا خالطوا شخصا حاملا للمرض ممن شاركوا معلوماتهم عبر التطبيق.
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