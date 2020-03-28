مقاومة للماء.. هواوي تعلن عن ساعتها الذكية GT2e.. السعر والمواصفات

هواوي الصينية ، عن ساعتها الذكية الجديدة هواوي ووتش جي تي2إي Huawei Watch GT2e، وهي نسخة مخصصة للرياضيين من ساعة Watch GT2 ، والتى تأتي بسعر أقل إذ تتوفر مقابل 200 يورو بدلا من سعر النسخة السابقة 250 يورو. أعلنت شركة، عن ساعتها الذكية الجديدة هواوي ووتش جي تي2إي Huawei Watch GT2e، وهي نسخة مخصصة للرياضيين من ساعة Watch GT2 ، والتى تأتي بسعر أقل إذ تتوفر مقابل 200 يورو بدلا من سعر النسخة السابقة 250 يورو.





مواصفات Huawei Watch GT2e





هواوي على إصدار 46 ميليمتر من ساعة من النموذج السابق GT2، بنفس الشاشة والتي تأتي من نوع AMOLED بقياس 1.39 بوصة وبدقة 454×454 بكسل. ومع ذلك، فإن الإطار أكثر سمكا. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعتمد الطراز الجديد من ساعةعلى إصدار 46 ميليمتر من ساعة من النموذج السابق GT2، بنفس الشاشة والتي تأتي من نوع AMOLED بقياس 1.39 بوصة وبدقة 454×454 بكسل. ومع ذلك، فإن الإطار أكثر سمكا.









وتأتي ساعة هواوي الرياضية، بسوار المدمج مختلف عن الإصدار السابق مصنوع من مادة البولي يوريثين الحراري، التي توفر تهوية أفضل. كما تمتاز الساعة بهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والمقاوم للماء والغبار وفق معيار 5 ATM.





هواوي Huawei Watch GT2e





ومن أكثر ما تتميز به ساعة GT2e، هو عمر البطارية والتى تكفي لمدة أسبوعين بفضل معالج Kirin A1، ولكن عند استخدام نظام تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فإن المدة تنخفض إلى 30 ساعة، وتحتوي الساعة ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.









ويمكن لـ GT2e تتبع جميع أنواع التمارين الرياضية، مثل التزلج على الألواح، وتسلق الصخور، وركوب الأمواج، ورقص الشوارع والسباحة، ويسمح مستشعر SpO2 للساعة بحساب VO2Max، وهو الحد الأقصى لمعدل استهلاك الأكسجين المقاس أثناء التمارين الإضافية.





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سعر هواوي ووتش جي تي2إي





وأعلنت هواوي أيضا عن خيار لوني جديد من ساعة هواوي ووتش جي تي2 بقياس 42 ميليمتر، وهو اللون الذهبي. وسيتوفر هذا الخيار بسعر 230 يورو. وستتوفر الساعة الذكية بأربعة ألوان هي الأسود، والأحمر، والأخضر، والأبيض.



