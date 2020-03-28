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تكنولوجيا

مقاومة للماء.. هواوي تعلن عن ساعتها الذكية GT2e.. السعر والمواصفات

السبت 28/مارس/2020 - 03:01 ص
ساعة هواوي الذكية
ساعة هواوي الذكية GT2e
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة هواوي الصينية، عن ساعتها الذكية الجديدة هواوي ووتش جي تي2إي Huawei Watch GT2e، وهي نسخة مخصصة للرياضيين من ساعة Watch GT2 ، والتى تأتي بسعر أقل إذ تتوفر مقابل 200 يورو بدلا من سعر النسخة السابقة 250 يورو.

مواصفات Huawei Watch GT2e

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعتمد الطراز الجديد من ساعة هواوي على إصدار 46 ميليمتر من ساعة  من النموذج السابق GT2، بنفس الشاشة والتي تأتي من نوع AMOLED بقياس 1.39 بوصة وبدقة 454×454 بكسل. ومع ذلك، فإن الإطار أكثر سمكا.

Huawei Watch GT2e is a sportier, more affordable version of the GT2 46mm

وتأتي ساعة هواوي الرياضية، بسوار المدمج مختلف عن الإصدار السابق مصنوع من مادة البولي يوريثين الحراري، التي توفر تهوية أفضل. كما تمتاز الساعة بهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والمقاوم للماء والغبار وفق معيار 5 ATM.

هواوي Huawei Watch GT2e

ومن أكثر ما تتميز به ساعة GT2e، هو عمر البطارية والتى تكفي لمدة أسبوعين بفضل معالج Kirin A1، ولكن عند استخدام نظام تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فإن المدة تنخفض إلى 30 ساعة، وتحتوي الساعة ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.

Huawei Watch GT2e is a sportier, more affordable version of the GT2 46mm

ويمكن لـ GT2e تتبع جميع أنواع التمارين الرياضية، مثل التزلج على الألواح، وتسلق الصخور، وركوب الأمواج، ورقص الشوارع والسباحة، ويسمح مستشعر SpO2 للساعة بحساب VO2Max، وهو الحد الأقصى لمعدل استهلاك الأكسجين المقاس أثناء التمارين الإضافية.

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ويمكن أن تساعدك ميزة TruRelax، من هواوي في إدارة الإجهاد من خلال تمارين التنفس، وستراقب ميزة أخرى ساعات نومك، وهي تساعد المستخدمين على الحصول على مزيد من الراحة من خلال تحديد 6 أنواع شائعة من مشكلات النوم.

Huawei Watch GT2e is a sportier, more affordable version of the GT2 46mm

سعر هواوي ووتش جي تي2إي

وأعلنت هواوي أيضا عن خيار لوني جديد من ساعة هواوي ووتش جي تي2 بقياس 42 ميليمتر، وهو اللون الذهبي. وسيتوفر هذا الخيار بسعر 230 يورو. وستتوفر الساعة الذكية بأربعة ألوان هي الأسود، والأحمر، والأخضر، والأبيض.

The Huawei Watch GT2e can track a variety of exercises and it isn't afraid of the waterThe Huawei Watch GT2e can track a variety of exercises and it isn't afraid of the waterThe Huawei Watch GT2e can track a variety of exercises and it isn't afraid of the waterThe Huawei Watch GT2e can track a variety of exercises and it isn't afraid of the water
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