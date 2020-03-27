رسميا.. هواوي تعلن عن هاتفي P40 و P40 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات

هواوي ، النقاب عن سلسلة هواتفها الرائدة Huawei P40 ، ويأتي الهاتفان بالشراكة مع شركة البصريات الألمانية Leica، بالإضافة إلى العديد من المزايا يكشف عنها لأول مرة. بعد انتظار وشهور من التسريبات والتشويق إلى الهاتف الخارق، كشفت شركة، النقاب عن سلسلة هواتفها الرائدة، ويأتي الهاتفان بالشراكة مع شركة البصريات الألمانية Leica، بالإضافة إلى العديد من المزايا يكشف عنها لأول مرة.





هاتف Huawei P40 Pro





يمتاز هاتف هواوي بي40 برو، بشاشة مع أربعة حواف منحنية يطلق عليها اسم Overflow Display، وتضم الشاشة الكاميرا الأمامية في شق عريض، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارا في الثانية.









وتأتي الشاشة من نوع OLED بقياس 6.58 بوصة، تبلغ دقتها 2640×1200 بكسل ومعدل تحديث عال قدره 90 هرتز، ويمتاز الهاتف أيضا بوجود حساس البصمة داخل الشاشة بنسبة أكبر 30٪ .









ومن أفضل ميزات Huawei P40 Pro ، هى الكاميرا، ويحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر بقياس 1/1.28 بوصة، أي أنه أكبر من حساس أقوى هواتف سامسونج Galaxy S20 Ultra الذي يقدر قياسه 1/1.33 بوصة.





وأما الكاميرا الخلفية الثانية، تأتي مع تصميم المنظار الذي يوفر إمكانية التقريب البصري بمعدل 5X، وهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل، وتأتي كاميرا التصوير الفائق العرض بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.





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وتتضمن مهارات التصوير في P40 Pro، تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارا في الثانية، وتدعم تقنية Super Steady Telephoto Video التي تعزز قدرات تقنية التثبيت البصري. وتدعم الكاميرا أيضا مستوى ISO حتي 51,200، كما أنها تدعم تصوير مقاطع الفيديو البطيئة الحركة بسرعة 7,680 إطارا في الثانية.





ويعمل هواوي P40 Pro، ببطارية سعة 4,200 مللي أمبير/ الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 27 واط، أما استطاعة الشحن السلكي فهي تبلغ 40 واط، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وسيتوفر بعدة ألوان الأسود، والأبيض، والفضي، والذهبي.





سعر Huawei P40 Pro





سيتوفر Huawei P40 Pro، بدءا من 7 أبريل المقبل بسعر 1000 يورو، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات NanoMemory 2 الجديدة من Huawei.





مواصفات Huawei P40





قامت هواوي بتصميم هاتف هواوي بي40 برو، بشكل مختلف قليلا عن جهاز Huawei P40 Pro، كبديل أقل المواصفات من حيث حجم وشكل الشاشة، التي تأتي بقياس 6.1 بوصة، بدقة +FHD، ومعدل تحديث قدره 60 هرتز، وهي مستوية وليست منحنية.





وبالنسبة للكاميرا الخلفية، فهى نفس دقة الكاميرا الرئيسية في هواوي بي40 برو، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل مع التقريب البصري بمعدل 3X، وتقنية التثبيت البصري OIS، وفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.





ويعمل هواوي بي40، مثل P40 Pro، بمعالج Kirin 990 5G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويمتلك الهاتف بطارية بسعة 3,800 مللي أمبير/ الساعة، ولكنها تفتقر إلى دعم تقنية الشحن اللاسلكي، ولكنها تدعم الشحن السلكي السريع باستطاعة 22.5 واط.





سعر Huawei P40





وتعتزم هواوي طرح هاتف Huawei P40، بسعر 800 يورو، اعتبار من 7 أبريل القادم، مع ذاكرة رام بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويمكن إضافة المزيد من سعة التخزين باستخدام بطاقة NanoMemory 2.





وسوف تطلق الشركة الصينية، هاتفيها بدون خدمات جوجل وتطبيقاتها، ولكنها أعلنت أنهما يعملان بنظام التشغيل أندرويد 10 مع متجر التطبيقات الخاص بها AppGallery، بالإضافة إلى دعم المساعد الصوتي الجديد المسمى Celia، الذي يدعم اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية.