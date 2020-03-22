AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هونر تعلن موعد إطلاق هاتفها Honor 30S .. بمعالج Kirin 820 وشبكات 5G

الأحد 22/مارس/2020 - 09:02 م
Honor 30S
Honor 30S
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أكدت شركة هواوي Huawei الصينية، رسميا أن هاتفها Honor 30S سيستخدم المعالج HiSilicon Kirin 820 5G الجديد، وقدمت بعض التفاصيل حول الجيل التالي من الإتصال الذي سيحسن تجربة المستخدم أثناء إستخدام شبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيستخدم المودم طاقة أقل أثناء إرسال المزيد من البيانات، وذلك بفضل خوارزميات جدولة الذكاء الإصطناعي، وتفتخر الشركة الصينة أيضا بتقنية منع التداخل والتي ستضمن إتصالا ثابتا ومعدل نقل بيانات أعلى حتى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
Honor officially confirms the Honor 30S will use the Kirin 820 chipset, talks about its 5G modem
وسوف يتم تعزيز إستقرار الإتصال بشكل أكبر من خلال قدرة المودم على العثور بسرعة على المحطات الرئيسية الجديدة والإنتقال إليها.

ويدعم مودم HiSilicon Kirin 820، الهواتف المزودة بشريحتي إتصال SIM، مما يسمح لبطاقة SIM واحدة بمعالجة مكالمة VoLTE، بينما تستخدم الأخرى بيانات 5G، وإذا كانت إحدى البطاقات مشغولة بمكالمة VoLTE، فلن تفوت الأخرى مكالمة واردة إضافية.

اقرأ أيضاً:

ولم تؤكد هواوي، حتى الآن، شائعة قدوم HiSilicon Kirin 820 مع معالج الرسوميات Mali-G77، فهذا الأمر سيجعله أول معالج HiSilicon يستخدم معالج الرسوميات هذا، حتى المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الرائد الحالي يستخدم معالج الرسوميات Mali-G76. 
Honor 30S is coming on March 30

ومن المتوقع أن يدعم المعالج أيضا الشحن السريع بقوة 40 واط، وغيره من الأشياء الجيدة، نعتقد أن Honor و Huawei تحتفظان ببقية التفاصيل إلى يوم 30 مارس، حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي عن Honor 30S.

وقد كشفت هونر أنه سيتم الإعلان عن هاتف Honor 30S، في حدث على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، في 30 مارس الجاري.
Honor 30S is coming on March 30
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول هاتف من Honor بخدمات هواوي.. إليك ما تحتاج إلى معرفته عنه

هواوي تطرح هاتف HUAWEI Mate Xs القابل للطي.. تفاصيل

سعر وموعد إطلاق أحدث محمول لهونر بمصر

بعد نفاد أول دفعة.. هواوي تطرح هاتف Mate Xs القابل للطي في الإمارات

تعرف على مواصفات هاتف Honor 9X Pro.. بعد طرحه بالسعودية

ترشيحاتنا

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل جديدة بشأن استئناف الدوري الممتاز

احذر منها .. 3 أماكن يعيش عليها فيروس كورونا وتنقل العدوى

محطات البنزين.. مناشدة عاجلة من أحمد موسى للمسئولين لمنع التحايل على القرارات

أخبار الزمالك.. أحمد رمزي يتبرع ببعض ممتلكاته لمواجهة كورونا.. الجهاز الطبي يتواصل مع أوناجم لهذا السبب

100 ألف لتر.. إنتاج مطهرات مصرية لمحاربة كورونا | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

هنتعشى إيه النهاردة ؟ كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ مع عصير الكريز

بهوت شورت منقط.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وأنيقة