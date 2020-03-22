هونر تعلن موعد إطلاق هاتفها Honor 30S .. بمعالج Kirin 820 وشبكات 5G

أكدت شركة هواوي Huawei الصينية، رسميا أن هاتفها Honor 30S سيستخدم المعالج HiSilicon Kirin 820 5G الجديد، وقدمت بعض التفاصيل حول الجيل التالي من الإتصال الذي سيحسن تجربة المستخدم أثناء إستخدام شبكات الجيل الخامس 5G.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيستخدم المودم طاقة أقل أثناء إرسال المزيد من البيانات، وذلك بفضل خوارزميات جدولة الذكاء الإصطناعي، وتفتخر الشركة الصينة أيضا بتقنية منع التداخل والتي ستضمن إتصالا ثابتا ومعدل نقل بيانات أعلى حتى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وسوف يتم تعزيز إستقرار الإتصال بشكل أكبر من خلال قدرة المودم على العثور بسرعة على المحطات الرئيسية الجديدة والإنتقال إليها.





ويدعم مودم HiSilicon Kirin 820، الهواتف المزودة بشريحتي إتصال SIM، مما يسمح لبطاقة SIM واحدة بمعالجة مكالمة VoLTE، بينما تستخدم الأخرى بيانات 5G، وإذا كانت إحدى البطاقات مشغولة بمكالمة VoLTE، فلن تفوت الأخرى مكالمة واردة إضافية.





اقرأ أيضاً:





ولم تؤكد هواوي، حتى الآن، شائعة قدوم HiSilicon Kirin 820 مع معالج الرسوميات Mali-G77، فهذا الأمر سيجعله أول معالج HiSilicon يستخدم معالج الرسوميات هذا، حتى المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الرائد الحالي يستخدم معالج الرسوميات Mali-G76.





Honor و Huawei تحتفظان ببقية التفاصيل إلى يوم 30 مارس، حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي عن Honor 30S. ومن المتوقع أن يدعم المعالج أيضا الشحن السريع بقوة 40 واط، وغيره من الأشياء الجيدة، نعتقد أنتحتفظان ببقية التفاصيل إلى يوم 30 مارس، حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي عن Honor 30S.



