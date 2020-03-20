قبل الإعلان عن P40 وP40 Pro.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات سلسلة هواوي المرتقبة

P40 P40 Pro و Huawei P40 Premium . ، والتى بدأت بالتفكك مؤخرا مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذه السلسلة والمقرر في يوم 26 مارس، وقد بدأنا في الحصول على صورة أوضح بكثير للهواتف الثلاثة القادمة من هواوي، وهم Huawei P40 و Huaweiو Huawei P40 Premium . الكثير من الألغاز تحيط بسلسلة هواتف هواوي القادمة





P40 Pro شاشة منحنية الأطراف. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشر المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، بضع الصور للهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro. والتى تظهر بعض المواصفات هاتف Huawei P40، والذي سيضم شاشة مسطحة بينما سيضم الهاتفشاشة منحنية الأطراف.









وقد كشفت التسريبات السابقة بعض المواصفات الآخرى لهواتف هواوي الثلاثة، والتي استعرضت لنا فقط الواجهات الخلفية لهذه الهواتف الذكية الثلاثة الرائدة.





وتكشف الصور المسربة الجديدة أن الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro سيأتيان مع ثقب بيضاوي عريض في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرات الأمامية المزدوجة وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى.









وحسبما ورد فى التسريبات السابقة، فأن سلسلة Huawei P40 Series ستستخدم كاميرا أساسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة أفضل، فضلا عن شاشات OLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، والمعالج HiSilicon Kirin 990 5G، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة نفسها.