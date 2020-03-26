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تكنولوجيا

هواوي تطلق أندرويد 10 لعدد من هواتفها حول العالم

الخميس 26/مارس/2020 - 01:01 ص
واجهة المستخدم EMUI
واجهة المستخدم EMUI 10
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شيماء عبد المنعم
حصل عدد من هواتف شركة هواوي "Huawei " الصينية، على واجهة المستخدم الحديثة EMUI 10 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، والتى أطلقت في الأسواق العالمية بموجب اتفاق سابق مع جوجل، وقد حصل هاتفي P30 Pro وMate 20 Pro في شهر يناير الماضي، على نظام النشغيل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، في 22 يناير الماضي، قد أعلنت هواوي عن إطلاق EMUI 10 لنحو 50 مليون جهاز من هواتفها حول العالم.

والآن، وبعد شهرين ارتفع العدد إلى 100 مليون هاتف، وذلك للسوقين الصيني والعالمي، يعتمد EMUI 10 على Android 10 ويجلب واجهة جديدة وتطبيقات معاد تصميمها ووضع Dark Mode على مستوى النظام.

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ونظرا للحظر المفروض عليها وحرمانها من خدمات جوجل وتطبيقاتها في إطار العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة الصينية، لا تمتلك بعض الهواتف الحديثة من هواوي ليست متاحة في الأسواق الغربية. 

ومن بين الأجهزة التى ستحصل على نظام التشغيل أندرويد 10، Huawei P30 Pro، و Huawei P30، و Huawei Mate 20 Pro، و Huawei Mate 20، و Huawei Mate 20 X، وHuawei nova 5T.

الجدير بالذكر أن هواوي أعلنت عن واجهة المستخدم EMUI 10 في 9 أغسطس الماضي، مع المزايا الجديدة لنظام أندرويد 10، بعد إضافة بعض المزايا الخاصة بها، الوضع الداكن Dark Mode، كما سترتبط الأجهزة العاملة بواجهة EMUI 10 بالحواسيب الشخصية لتسهيل تبادل الملفات.
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