سامسونج تعتزم إطلاق One UI 2.1 لهواتفها القديمة.. اعرف جهازك منها

قال ممثل عن شركة سامسونج "Samsung"، في أحد منتديات الشركة في كوريا الجنوبية أنها تعتزم جلب الإصدار الأحدث من واجهة المستخدم One UI 2.1 التابعة لها إلى بعض الهواتف الرائدة القديمة.





Galaxy Note 9 . وبحسب ما ذكره موقع "sammobile"، قال ممثل الشركة في المنتدى: "إن سامسونج ستطلق واجهة المستخدم One UI 2.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 ستطلق لهواتف قديمة، مثل: هواتف سلسلة Galaxy S9 التي أطلقت في عام 2018، و





Android 10 و One UI 2.1 في الوقت الحالي، من بينهم الهواتف الرائدة التي أطلقت خلال 2020، بما في ذلك هواتف Galaxy S20، والهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip. ولا يوجد سوى أربعة أجهزة في العالم تعمل بنظامو One UI 2.1 في الوقت الحالي، من بينهم الهواتف الرائدة التي أطلقت خلال 2020، بما في ذلك هواتف Galaxy S20، والهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip.





ووفقا لممثل الشركة، فإن الهواتف التي أطلقت في عام 2019 ستحصل على الواجهة، بما في ذلك: هواتف Galaxy S10، وهواتف Galaxy Note 10.





وذكر ممثل سامسونج أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على تطوير تحديث لهواتف جالاكسي إس9، وجالاكسي إس9 بلس، وجالاكسي نوت 9، ما يعني أن إطلاق التحديث لها قد يستغرق بعض الوقت، في حين لا يتوقع تأخره لهواتف جالاكسي إس10، وجالاكسي نوت 10.