بـ 4.700 جنيه.. اشترى هاتف سامسونج Galaxy Note 9

ذكر موقع PhoneArena أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد قامت بتخفيض هاتفها Galaxy Note 9 إلى 300 دولار أى ما يعادل حوالى 4.700 جنيه مصرى.





ويمكن شراء هاتف سامسونج Galaxy Note 9 من على موقع eBay، ووفقا ل PhoneArena، فإن شركة سامسونج قامت بتخفيض هاتف Galaxy Note 9 وذلك بعد إصدارها سلسة هواتفها Galaxy S20، والتى عبارة عن ثلاثة هواتف هى Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra .





ويتميز هاتف Galaxy Note 9 بشاشة 6.4 بوصة ، ومعالج 810 من نوع Exynos ، ومساحة داخلية تصل إلى 512 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائى 6 -8 جيجا بايت رام.





وتحتوى بطارية هاتف Galaxy Note 9 على 4000 مللى أمبير، ونظام تشغيل أندرويد 8.1، بالإضافة إلى كاميرات خلفية الأساسية 12+12 ميجا بيكسل ، وكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.





ويمكنك شراء هاتف Galaxy Note 9 من خلال هذا الرابط ، وستجده متوفر بأربعة ألوان الأسود والأزرق والموف والبنى الفاتح.





https://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy-Note9-SM-N960-128GB-Unlocked-Single-SIM/352927406703?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3De273ffddf55649f6a3143d470575a5ea%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D254279015307%26itm%3D352927406703%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100623.m-1

