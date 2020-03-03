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تكنولوجيا

بـ 4.700 جنيه.. اشترى هاتف سامسونج Galaxy Note 9

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:02 م
ب 4.700 جنيه اشترهاتف
ب 4.700 جنيه اشترهاتف سامسونج Galaxy Note 9
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ندى على
ذكر موقع PhoneArena أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد قامت بتخفيض هاتفها Galaxy Note 9 إلى  300 دولار أى ما يعادل حوالى 4.700 جنيه مصرى. 

ويمكن شراء هاتف سامسونج Galaxy Note 9 من على موقع eBay، ووفقا ل PhoneArena، فإن شركة سامسونج قامت بتخفيض هاتف  Galaxy Note 9 وذلك بعد إصدارها سلسة هواتفها Galaxy S20، والتى عبارة عن ثلاثة هواتف هى Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra .

ويتميز هاتف Galaxy Note 9 بشاشة 6.4 بوصة ، ومعالج  810  من نوع Exynos ، ومساحة داخلية تصل إلى 512 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائى 6 -8 جيجا بايت رام. 

وتحتوى بطارية هاتف Galaxy Note 9 على 4000 مللى أمبير، ونظام تشغيل أندرويد 8.1، بالإضافة إلى كاميرات خلفية الأساسية 12+12 ميجا بيكسل ، وكاميرا أمامية  8 ميجا بيكسل. 

ويمكنك شراء هاتف Galaxy Note 9 من خلال هذا الرابط ، وستجده متوفر بأربعة ألوان الأسود والأزرق والموف والبنى الفاتح.  

https://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy-Note9-SM-N960-128GB-Unlocked-Single-SIM/352927406703?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3De273ffddf55649f6a3143d470575a5ea%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D254279015307%26itm%3D352927406703%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100623.m-1

وكانت الشركة قد قامت بتخفيض أحد من أفضل هواتفها الذكية  في فئة الـ Flasghip، وهو Samsung Galaxy S10 ،  إلى سعر 330 دولارا فقط، ما يعادل 5150 جنيهًا مصريًا، وأتاحته باللونين الأبيض والأزرق. 
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