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تكنولوجيا

بعد طرحه في الإمارات.. تعرف على سعر هاتف سامسونج Galaxy A71

السبت 29/فبراير/2020 - 10:11 م
بعد طرحه في الإمارات..
بعد طرحه في الإمارات.. تعرف على سعر هاتف سامسونج Galaxy A71
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ندى على
طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، منذ أيام قليلة، هاتف سامسونج Galaxy A71  من فئة الهواتف المتوسطة المميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ويأتى هاتف سامسونج Galaxy A71 بمعالج سناب دراجون 730، وشاشة 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED، وبمساحة داخلية 128 جيجا بايت، ونظام تشغيل أندرويد 10. 

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A71 بسعة بطارية 4.500 مللى أمبير، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بسعة 6 جيجا بايت رام. 

وكاميرات هاتف سامسونج Galaxy A71 أربع كاميرات وتأتي الكاميرا الأساسية ب 64 ميجا بيكسل، و12 و5 و5 ميجا بيكسل. وكانت شركة سامسونج  طرحت هاتف سامسونج Galaxy A71 فى الهند أولا.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A71 بألوان الأسود والأزرق والفضي وبسعر 1522 درهم إماراتي أى ما يعادل نحو 6500 جنيه مصرى.
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