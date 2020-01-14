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تكنولوجيا

طرح الإعلان الرسمي لـGalaxy A51 و Galaxy A71

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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كريم جمال
طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الإعلان الرسمى لهاتفيها Galaxy A51 و Galaxy A71 فى الهند، وهما ضمن فئة الهواتف المتوسطة المميزة.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، كان قد تم الكشف عن الهاتفين فى ديسمبر الماضى، إل اأنه بعض مرور أقل من شهر طرحن سامسونج الهاتفين فى السوق الهندي أولًا، ومن ثم إلى باقى دول العالم.

ويمكنك الحصول على هاتف Samsung Galaxy A51 مقابل 20 ألف روبية ما يعادل 5200 جنيهًا مصريًا، لنسخة 64 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت.

أما هاتف Samsung Galaxy A71 مقابل 30 ألف روبية ما يعادل 6800 جنيهًا مصريًا، لنسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 جيجابايت.

ومقارنة بسعر Samsung Galaxy A50 عند طرحه مقابل 20 ألف روبية مايعادل 4500 جنيهًا، يتضح أن سامسونج رفعت متوسط أسعارها بعض الشى.
طرح الإعلان الرسمي لـGalaxy A51 و Galaxy A71
طرح الإعلان الرسمي لـGalaxy A51 و Galaxy A71
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