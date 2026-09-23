علاء نبيل يفتح النار على شوقي غريب: زعلت منه بسبب هذا التصريح

كشف علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، عن استيائه من تصريحات شوقي غريب، مؤكدًا أن بعض العبارات التي صدرت عنه أثارت غضبه، وذلك خلال حديثه مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E.

وقال نبيل: «شعرت بالاستياء من الكابتن شوقي غريب، بعدما تحدث عني بطريقة اعتبرتها إساءة، وقال: هل تقارنني بعلاء نبيل؟ أنا كابتنه».

وأوضح المدير الفني السابق لاتحاد الكرة أنه لم يكن يتوقع صدور مثل هذه التصريحات من شوقي غريب، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما كانت قائمة على الاحترام، وأنه كان يتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الشكل.