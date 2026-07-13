علاء نبيل: فرنسا الأقرب لحصد كأس العالم وأمم أفريقيا المقبلة ستكون الأقوى

أكد علاء نبيل، نجم النادي الأهلي السابق، أن تصريحات ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، لم تكن موفقة، مشيرًا إلى أنها ربما جاءت تحت تأثير الفرحة بالإنجاز الذي حققته المنتخبات العربية في كأس العالم، كما رشح منتخب فرنسا للتتويج باللقب.

وقال نبيل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "تصريحات ياسين بونو غير موفقة، وقد تكون ناتجة عن الفرحة وسعادة الشعوب العربية بالأداء الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم".

وأضاف: "منتخب فرنسا هو الأفضل في البطولة الحالية، ونجح في الحفاظ على مستواه طوال أربع سنوات بعد خسارة نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، رغم اعتزال بعض اللاعبين، وأراه أفضل من الأرجنتين في الوقت الحالي".

وتابع: "أتوقع وصول فرنسا والأرجنتين إلى نهائي كأس العالم، وأرشح المنتخب الفرنسي للتتويج باللقب".

وأشار إلى أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية ستكون في غاية القوة، قائلًا: "بعد المستوى الذي شاهدناه في كأس العالم، أتوقع أن تكون بطولة أمم أفريقيا المقبلة قوية للغاية".

وأكد نبيل أن الجماهير المصرية دائمًا ما تبحث عن المزيد من الإنجازات، مضيفًا: "الجمهور المصري ليس لديه سقف للطموحات، ورغم الخروج من دور الـ16، إلا أن الجميع يشعر بالسعادة والإعجاب بما قدمه المنتخب".

وشدد على ضرورة تطوير منظومة إعداد اللاعبين، قائلًا: "لازم يكون فيه سياسة جديدة لتطوير اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وده يرجعني لكلام السيد الرئيس عن أهمية الكشافين واكتشاف المواهب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كانت هناك قيادات سابقة تعشق المدربين الأجانب، لكن أحيّي جوهر نبيل على سياسته وحكمته في العمل، لأنه يفضل الإنجاز على كثرة التصريحات، وهو رجل يحب بلده ويعمل لمصلحة الكرة المصرية".