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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مايان السيد لأبطال مسرحية خيال مريض: فرحتونا جدا

مايان السيد تشيد بمسرحية «خيال مريض"
مايان السيد تشيد بمسرحية «خيال مريض"
أوركيد سامي
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أعربت الفنانة مايان السيد عن إعجابها بمسرحية «خيال مريض»، وحرصت على توجيه رسالة تهنئة إلى صناع وأبطال العمل، مشيدة بالأجواء المميزة التي قدمها فريق المسرحية.

وقالت مايان السيد في تعليقها على المسرحية علي صفحتها الرسمية علي إنستجرام : «ألف مبروك.. حقيقي فرحتونا جدًا»، في إشارة إلى إعجابها بالعمل وما قدمه أبطاله من أجواء كوميدية لاقت تفاعلًا وإشادة من الحضور.

وتدور أحداث مسرحية «خيال مريض» في إطار كوميدي سيكولوجي مختلف، حيث يجسد الفنان هشام ماجد شخصية الدكتور طه، الذي يتبع أسلوبًا غير تقليدي في علاج مرضاه، معتمدًا على الدراما كوسيلة للعلاج، وهو ما يضع الشخصيات في العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب هشام ماجد، وكل من محمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، ودينا دياب، ونغم صالح، ومحسن منصور، ووليد عبدالغني، حيث يجتمع نجوم العمل في تجربة مسرحية تعتمد على المزج بين الكوميديا والجوانب النفسية في قالب ترفيهي.

وتحمل المسرحية توقيع محمد محمدي في التأليف والإخراج

وتأتي إشادة مايان السيد بالعمل لتنضم إلى ردود الفعل الإيجابية التي صاحبت المسرحية، خاصة مع اعتمادها على فكرة مختلفة تجمع بين الكوميديا والعلاج النفسي والدراما، من خلال أحداث ومواقف تقدم للجمهور تجربة مسرحية تحمل طابعًا

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