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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: تعرضت لانتقادات قاسية والبعض شكك في تاريخي

حسام حسن
حسام حسن
ميرنا محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الانتقادات التي تعرض لها خلال قيادته للفراعنة، مؤكدًا أنه كان يدرك جيدًا أن الغالبية العظمى من الجماهير تساند المنتخب الوطني، رغم حدة بعض الانتقادات التي وُجهت إليه.

وقال حسام حسن، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي: "كنت شايف الانتقادات وعارفها، لكن كنت عارف إن دي مش القاعدة الأساسية، وإن الأغلبية بتحب مصر وبتساند المنتخب. كنت أتمنى إن الانتقاد يبقى في الكورة وبس، لكن كان فيه انتقاد صعب وقاسٍ جدًا، ومش بيحصل مع أي مدرب أجنبي."

وأضاف: "وصل الأمر إن ناس شككت فيا وفي الحاجات اللي قدمتها، وكأن ماليش علاقة بالكورة."

وتأتي تصريحات المدير الفني بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، حيث نجح الفراعنة في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، قبل أن يودعوا البطولة عقب خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل،  السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، تقديرًا لما قدموه خلال البطولة.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تكريمًا للأداء المميز الذي قدمه المنتخب، في إنجاز حظي بإشادة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تصريحات حسام حسن منتخب مصر

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