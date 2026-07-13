يارا السكري: حال عدم دخولي الفن كنت سأتجه إلى عالم الأعمال أو عروض الأزياء

كشفت الفنانة يارا السكري، عن التفاصيل المتعلقة بحياتها واهتماماتها بعيدًا عن الفن، إلى جانب حديثها عن الطريقة التي تحب بها قضاء فصل الصيف.

وقالت يارا السكري، إنها في حال لم تدخل مجال الفن، كان من الممكن أن تتجه إلى عالم الأعمال أو تعمل كعارضة أزياء، موضحة أن المجالين كانا من الخيارات التي يمكن أن تختارها بعيدًا عن التمثيل.

وعن أجواء الصيف وطريقتها في قضاء الإجازة، أكدت يارا السكري أنها تحب الاستمتاع بالصيف إلى أقصى درجة، قائلة بطريقتها العفوية: «بقضي الصيف بالطول والعرض»، في إشارة إلى حرصها على الاستمتاع بالأجواء الصيفية والأنشطة المختلفة خلال هذه الفترة من العام.

وتواصل يارا السكري خطواتها في المجال الفني، وسط اهتمام الجمهور بظهورها وأعمالها الجديدة، إلى جانب حضورها اللافت الذي ساهم في زيادة شعبيتها خلال الفترة .



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