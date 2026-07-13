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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| تطوير مقر بيوت الطلبة بالداخلة.. وفتح منفذ للسلع المخفضة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
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شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تتفقد مقر بيوت الطلبة بالداخلة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مقر "بيوت الطلبة والطالبات" التابعة لجمعية رعاية الطالب بمركز الداخلة.

واستعرضت المحافظ مكونات المقر المقام على مساحة  12,400 متر مربع، ويضم ثلاثة مبانٍ للسكن،وصالة للطعام والمطبخ المركزي، موجهةً بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإعداد دراسة فنية تتضمن رفع كفاءة المطبخ المركزى وعدد من الأبنية غير المستغلة، لتوفير مقر إقامة لائق يلبي احتياجات الطلاب المغتربين.

من ناحية أخرى، شددت مجدى على سرعة دفع معدلات التنفيذ بمشروعي المدرسة المصرية اليابانية، والمدرسة الإعدادية الثانوية بقرية الراشدة، مع المتابعة المستمرة لموقف الأعمال ميدانيًا، والتنسيق مع الجهات المنفذة لتذليل أية معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

في مستهل جولتها بمركز الداخلة..

محافظ الوادي الجديد تفتتح منفذًا للسلع المخفضة وتوجه بالتوسع في إقامة نماذج مماثلة بالقرى

استهلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز الداخلة، اليوم، بافتتاح أحد المنافذ الدائمة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والمشارك ضمن مبادرة السلع المخفضة تحت إشراف إدارة تموين الداخلة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ إسلام جبالي مدير إدارة تموين الداخلة.

وأشادت المحافظ بتوافر السلع وجودة المعروضات وتنوعها بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما التقت بعدد من المواطنين والمنتجين المحليين خلال تفقدها منفذ الوحدة المحلية للمركز ، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن آليات التسويق، موجهةً بتوفير أماكن مخصصة لعرض منتجاتهم.

كما شددت على أهمية استمرار التوسع في المنافذ والمبادرات المجتمعية الجادة بالتنسيق مع قطاع التموين، والتوسع في إنشاء منافذ دائمة بمختلف القرى، ولا سيما المناطق النائية، بما يضمن استدامة إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ويعزز استقرار الأسواق، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

لإنشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة ..
محافظ الوادي الجديد تبحث تأهيل مبني التضامن الاجتماعي السابق بالداخلة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مبنى إدارة التضامن الاجتماعي السابق بمدينة موط؛ لبحث إمكانية رفع كفاءته وتأهيله ليكون فرعًا للمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والتوسع في منظومة التعليم التكنولوجي، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس والأستاذ محمد سيد مدير إدارة التضامن الاجتماعي.

واطلعت المحافظ على الحالة الإنشائية للمبنى، المقام على مساحة 160م2 والمكون من ثلاثة طوابق تضم عددًا من المكاتب الإدارية والغرف متعددة الأغراض؛ للوقوف على مدى إمكانية إعادة تأهيله وفقًا للاشتراطات الفنية والتعليمية اللازمة، لخدمة أبناء مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة ، موجهةً بالتنسيق مع الجهات المختصة وهيئة الأبنية التعليمية بتشكيل لجنة فنية  لإجراء المعاينات اللازمة، وإعداد دراسة متكاملة لتقييم الحالة الإنشائية للمبنى، تمهيدًا لاستغلاله على النحو الأمثل.

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