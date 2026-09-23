خالد فكري: لا زيادة حتى الآن في أسعار العيش السياحي والفينو رغم ارتفاع الدقيق | فيديو

قال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار العيش السياحي والفينو لم تشهد أي زيادة حتى الآن، نافيًا حدوث زيادة جديدة في الأسعار في الوقت الحالي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المخابز لا تزال ملتزمة بالتوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2024، الذي ينظم أسعار وأوزان منتجات المخابز السياحية والإفرنجية.

أسعار وأوزان الفينو والخبز السياحي

وأشار “فكري” إلى أن التوجيه الوزاري حدّد أسعار الفينو، بحيث يبلغ سعر الرغيف وزن 50 جرامًا جنيهين، ووزن 40 جرامًا جنيهًا ونصف الجنيه، بينما يبلغ سعر الرغيف وزن 30 جرامًا جنيهًا واحدًا.

وأضاف أن التوجيه حدد كذلك أسعار الخبز السياحي، إذ يبلغ سعر الرغيف وزن 80 جرامًا جنيهين، ووزن 60 جرامًا جنيهًا ونصف الجنيه، بينما يبلغ سعر الرغيف وزن 40 جرامًا جنيهًا واحدًا.

وناشد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالالتزام بالتوجيه الوزاري، لتجنب تحرير مخالفات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وفقًا للقانون.

ارتفاع أسعار الدقيق بنحو 4000 جنيه للطن

وأوضح “فكري” أن أسعار الدقيق ارتفعت منذ 14 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن سعر الطن الذي كان يبلغ نحو 17 ألف جنيه وصل حاليًا إلى حوالي 21 ألف جنيه، مع تفاوت الزيادات بين الأنواع.

ولفت إلى أن الزيادة تراوحت خلال الفترة الماضية بين عدة مستويات، لتصل الزيادة الإجمالية في بعض أنواع الدقيق إلى نحو 4200 أو 4250 جنيهًا، موضحًا أن الزيادة يمكن احتسابها في حدود 4000 جنيه للطن.

وواصل، أن الطن يضم 20 شيكارة، ما يعني زيادة تقدر بنحو 200 جنيه في سعر الشيكارة مقارنة بالسابق، وهو ما ينعكس على تكلفة إنتاج المخبوزات.