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تكنولوجيا

اشترى iphone 6s plus نسخة 64 جيجابايت بـ 2900 جنيه فقط

الخميس 26/مارس/2020 - 09:01 ص
iphone 6s plus
iphone 6s plus
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كريم جمال
لا جدال أن اقتناء أحد إصدارات هاتف آيفون الأشهر فى العالم هو حلم للملايين من عشاقه، حيث يقدم الأداء السلس والشكل الأنيق، إلا أن سعره المبالغ فيه يجعل الكثيرين يعزفون عن شرائه، ولكن يمكنك الحصول على هاتف iPhone 6S Plus مقابل 2900 جنيه فقط. 

وبحسب موقع "فون آرينا" التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6S Plus سعة 64 جيجابايت، باللون السيلفر مقابل 182 دولارا أمريكيا، ما يعادل 2900 جنيه مصري. 

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصة إيباى للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ أبل، والذى تم إصداره فى عام 2015 من قبل أبل الأمريكية. 

ويقدم iPhone 6S Plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة أبل الفاخرة، مع بطارية عملاقة سعة 2750 ميللى أمبير، وميزة 3D Touch displa، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Apple A9 ثنائي النواة 1.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 2 جيجابايت، وبدون إضافة كارت ذاكرة خارجية، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13.

يمكنك شراء الهاتف باللون السيلفر نسخة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط
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