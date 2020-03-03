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تكنولوجيا

اشتري iphone 7 جديد بـ2000 جنيه

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:04 ص
آيفون 7
آيفون 7
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كريم جمال
يسعى الملايين من محبى هاتف آيفون الأشهر فى العالم المقدم من آبل الأمريكية، لما تتسم به هذه الهواتف من أداء وتصميم مميز يجعلها محط أنظار الكثيرين، ولكن سعهرا المرتفع يمنع عدد كبير من شرائه.

وبحسب فون آرينا التقمى، تقدم منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل 7 iPhone  بـ 128 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 2000 جنيه مصري.

ويمكنك شراء نسخة 23 جيجابايت من آيفون 7 عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13/ فى ألوان الأسود و اللامع، والأسود المطفى، والوردى.

وللتذكرة؛ فهاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يذكر أن هاتف iPhone 7 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا .
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