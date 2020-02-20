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تكنولوجيا

اشتر iphone x بـ 6300 جنيه فقط

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا
يأمل عشاق الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون لإمتلاك أحد إصداراته، ولكن سعره المرتفع يمنعهم من تحقيق هذا الأمر، إلا أنه بفضل الخصومات العشوائية التى تظهر من وقت لأخر يكون متاحًا لهم الحصول على آيفون بسعر  أقل بكثير.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، باللون الذهبي مقابل 402 دولارا أمريكيا، ما يعادل 6300 جنيهًا مصريًا.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل الأمريكية.

ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.

ويمكنك شراؤه من منصة أمازون عبر هذا الرابط.

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