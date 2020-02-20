اشتر iphone x بـ 6300 جنيه فقط

يأمل عشاق الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون لإمتلاك أحد إصداراته، ولكن سعره المرتفع يمنعهم من تحقيق هذا الأمر، إلا أنه بفضل الخصومات العشوائية التى تظهر من وقت لأخر يكون متاحًا لهم الحصول على آيفون بسعر أقل بكثير.



