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تكنولوجيا

جوجل تحظر 18 مليون رسالة بريد على Gmail لهذا السبب

السبت 18/أبريل/2020 - 01:01 ص
جوجل تحظر 18 مليون
جوجل تحظر 18 مليون رسالة بريد
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ندى على
قامت شركة جوجل بحظر أكثر من 18 مليون رسالة بريد إلكتروني على تطبيق Gmail في يوم واحد ، مما يمثل ما يقرب من 20% من إجمالي عدد الرسائل المزيفة التى تحظرها بشكل يومى، بسبب احتوائها على برامج ضارة تحت اسم تعليمات وقائية عن فيروس كورونا. 

وفي الأسبوع الماضي، حذر مسؤولو الأمن الإلكتروني في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أن الهاكرز والمقرصنين الإلكترونيين عبر الإنترنت، استفادوا  بشكل غير مسبوق من أزمة تفشي فيروس كورونا. 


ودفع تفشى الفيروس قيام الحكومات بعدة إجراءات دفعت الملايين  في معظم دول العالم إلى العمل من المنزل، وغالبًا ما يستخدمون أجهزتهم الخاصة االامر الذى يعرضهم للخطر الإلكترونى. 

ويستخدم Gmail أكثر من 1.5 مليار مستخدم، و5 مليون شركة ، ويعتبر خدمة البريد الإلكتروني Gmail هو التطبيق الأكثر استخداما في العالم، مما يجعله هدفا للمخاطر المرتبطة بالزيادات المفاجئة في العمل من المنزل. 

وينتحل الهاكرز أو المقرصنين شخصيات اعتبارية كبرى مثل هيئات صحية عالمية مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمات صحية محلية ودولية وتطلب من الضحايا تحويل مبالغ مالية كبيرة خاصة عن طريق العملات المشفرة مثل بيتكوين. 


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