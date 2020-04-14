كارثة جديدة لـZoom .. حسابات نصف مليون مستخدم تباع على الدارك ويب

ذكرت مجلة Newsweek الأمريكية أنه تم نشر معلومات متعلقة بحسابات خاصة بأكثر من نصف مليون مستخدم لتطبيق مكالمات الفيديو الشهير زووم Zoom ، وبيعها عبر على الدارك ويب.





ووجد شركة في مجال أمن المعلومات حوالى 530 ألف وثيقة معتمدة لحسابات مستخدمي تطبيق Zoom ، مسروقة وتباع عبر الدارك ويب.





واكتشفت الشركة مجموعة من الهاكرز تمكنوا من الحصول على عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمستخدمي تطبيق Zoom ، وكلمات المرور وروابط عناوين URL الخاصة باجتماعتهم.





وارتفع عدد مستخدمى التطبيق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة إلى أكثر من 200 مليون مستخدم، بعد تفشى فيروس كورونا، واعتماد قرارات العمل من المنزل ومتابعة المناهج الدراسية في المدارس والجامعات إلكترونيا، وازدياد وتيرة العمل من المنزل.





وازدادت وتيرة التحذيرات من التطبيق حيث حذرت وزارة الدفاع البريطانية من استخدام التطبيق ، كما حظره مسئولو مكتب التحقيق الفيدرالى إف بي آي، في الولايات المتحدة الأمريكية، وحذر مجلس الشيوخ الأمريكى جميع أعضائه من استخدام التطبيق بعد مخاوف تتعلق بسياسات الخصوصية والأمن الخاصة به.



