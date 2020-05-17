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تكنولوجيا

نتفليكس تعيد جودة فيديوهاتها إلى HD بعد توقفها

الأحد 17/مايو/2020 - 05:08 ص
نتفليكس تعيد جودة
نتفليكس تعيد جودة فيديوهاتها إلى HD مرة أخرى بعد توقفها
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ندى على
قال المتحدث باسم منصة البث التليفزيونى Netflix نتفليكس إن المنصة بدأت في استعادة جودة البث مرة أخرى في عدد من الدول، خاصة في أوروبا على أن تقوم باعادتها مرة أخرى إلى كل دول العالم. 

وبحسب موقع  Pocketnow فإن منصة نتفليكس بدأت في إعادة البث لفيديوهاتها تدريجيا على أن تصل إلى جودة HD وهى الجودة الأساسية للمنصة بعد أن وصلت الجودة إلى مستويات قليلة جدا حيث وصلت إلى جودة 360. 


كان عدد من منصات البث التليفزيونى ومواقع الفيديو وبعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعى مثل نتفليكس يوتيوب و فيسبوك و أمازون وغيرها خفضت فيديوهاتها بدرجة كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب الضغط على الإنترنت بعد تفشي فيروس كورونا.  

واتخذت هذه المنصات هذه الإجراءات لتقليل الحمل على شبكة الإنترنت في حميع أنحاء العالم لتلافى توقفها وانقطاعها عن المستخدمين حتى تكون قادرة على تلبية استخدامهم أثناء العمل من المنزل وحضور الدروس والمحاضرات للطلاب بعد توقف المدارس والجامعات.  

وفى سياق آخر، قام موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل، بحذف فيديو انتشر بكثرة لعالم أوبئة في جامعة روكفلر الأمريكية ينتقد الحكومة بفرض قيود صارمة على المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

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