توقف خدمة نتفليكس NETFLIX حول العالم

اشتكى عدد كبير من مستخدمى خدمة نتفليكس NETFLIX حول العالم بسبب توقف الخدمة فجأة، خاصةً فى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى أثر على عملية البث تمامًا.





لينشر المستخدمين تغريدات عدة على تويتر تفيد بتعطل الخدمة لديهم، مضيفين فى كل تغريدة مكان مدينة أو بلد العطل، لتنتشر التغريدات فى دقائق بشكل كبير.





وبحسب موقع DownDetector التقنى، وصف المستخدمين وقت توقف الخدمة بالسيىء تمامًا خاصةً مع مكوثهم بالمنازل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





نتفليكس NETFLIX فى الولايات المتحدة الأمريكية، تعلطت أيضًا الخدمة فى أ وروبا بأماكن مختلفة، حيث تظهر عبارة "Error NSES-500". وبعد انطلاق مشكلة توقف بث"Error NSES-500".





من ناحية أخرى ردت إدارة الدعم الفنى لخدمة نتفليكس NETFLIX على تويتر، بأنه جارى إصلاح العطل الآن لعودة الخدمة بشكل طبيعى.



