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تكنولوجيا

توقف خدمة نتفليكس NETFLIX حول العالم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:03 م
نتفليكس NETFLIX
نتفليكس NETFLIX
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كريم جمال
اشتكى عدد كبير من مستخدمى خدمة نتفليكس NETFLIX حول العالم بسبب توقف الخدمة فجأة، خاصةً فى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى أثر على عملية البث تمامًا.

لينشر المستخدمين تغريدات عدة على تويتر تفيد بتعطل الخدمة لديهم، مضيفين فى كل تغريدة مكان مدينة أو بلد العطل، لتنتشر التغريدات فى دقائق بشكل كبير.

وبحسب موقع DownDetector  التقنى، وصف المستخدمين وقت توقف الخدمة بالسيىء تمامًا خاصةً مع مكوثهم بالمنازل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبعد انطلاق مشكلة توقف بث نتفليكس NETFLIX فى الولايات المتحدة الأمريكية، تعلطت أيضًا الخدمة فى أوروبا بأماكن مختلفة، حيث تظهر عبارة "Error NSES-500".

من ناحية أخرى ردت إدارة الدعم الفنى لخدمة نتفليكس NETFLIX على تويتر، بأنه جارى إصلاح العطل الآن لعودة الخدمة بشكل طبيعى.

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