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تكنولوجيا

5 ميزات في جهاز IPad Pro الجديد من آبل.. تعرف عليها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:00 م
iPad Pro 2020
iPad Pro 2020
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شيماء عبد المنعم
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة آبل الأمريكية، عن جهاز iPad Pro 2020، والذي يعتبر من أحدث أجهزتها اللوحية المتطورة، حيث يعمل الجهاز بمعالج أسرع من نو A12Z Bionic، إلى جان كاميرات خلفية مزدوجة، وماسح ضوئي جديد يعمل بتقنية LiDAR.

وفيما يلي أبرز 5 ميزات في جهاز iPad Pro الجديد من آبل، بحسب م ذكره موقع"digital trends".

1. لوحة المفاتيح:
الميزة الأكثر تحدثا في iPad Pro الجديد ليست جزءًا من الجهاز نفسه، وهى لوحة مفاتيح ملحقة تسمي Magic Keyboard، وتتميز بإمكانية الشحن من خلال USB-C أثناء الاستخدام.

Apple iPad Pro 2020 Keyboard

2. ماسح ضوئي بتقنية LiDAR:

هذه إضاف غير متوقعة، إذ دمجت آبل في جهاز آيباد برو الجديد ماسحا ضوئيا يعمل بتقنية LiDAR وهي تقنية لم توجد في أي جهاز تقني موجه للمستهلك من قبل، وهو معروف باستخدامه في أنظمة التحكم في مثبتات السيارات ذات التقنية العالية والسيارات المستقلة ، حيث تقيس الليزر بدقة وسرعة المسافة بين الجسم والأشياء المحيطة به حتى مسافة 5 أمتار.


3. شاشة أكبر ومواصفات أعلى:

يأتي iPad Pro بحجمين، مما يمنحك المزيد من المرونة، وفرصة الاستمرار في اختيار طراز جديد بأقل من 1000 دولار، الحجم الأصغر بشاشة قياس 11 بوصة ، والأكبر شاشة 12.9 بوصة، ويعمل جهاز iPad Pro الجديد بمعالج A12Z Bionic، الذي يوفر سرعات خيالية في الأداء، حيث إنه أسرع 2.6 مرة من معالج A10X Fusion، الموجود في الجيل الثاني من iPad Pro.


4.الكاميرا:

مثل هاتف iPhone 11، يحتوي iPad Pro على عدستين كاميرا في الخلف، ويتم ربط العدسة الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل بعدسة ذات زاوية عريضة تبلغ 10 ميجابكسل، والتي تتوافق مع وظائف جهاز iPhone القياسي من. آبل، وسيجد معظم الأشخاص أن هذا الإعداد مرن وممتع يفيد في العديد من المواقف.

5. السعر:

إذا ترغب في شراء جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، مع سعة تخزين iTB و 4G LTE، فسوف يكفلك الجهاز حوالي 1650 دولار، ولكن تستيع الحصول على الخيار الأرخص بقياس 11 بوصة، وبسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت واتصال Wi-Fi فقط مقابل 800 دولار. 
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