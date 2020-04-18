شاهد .. نتفليكس تنشر 10 أفلام وثائقية مجانا على يوتيوب للطلاب

قررت خدمة البث التليفزيونى نتفليكس نشر عدد من الأفلام الوثائقية المجانية التعليمية على موقع يوتيوب، وذلك لإفادة الطلاب أثناء تفشى فيروس كورونا.





ونشرت نتفليكس نحو 10 أفلام وثائقية عن موضوعات تعليمية، تشمل أفلام عن "الفلك ، والبيئة، والحيونات البحرية" وغيرها من الموضوعات؛ لاستثمار الوقت خلال العزل المنزلي.









وبحسب موقع Engadget فإن نشر نتفليكس للأفلام الوثائقية المجانية؛ يساعد الطلاب على التعرض لموضوعات مهمة، أثناء قضاء الوقت الطويل الذى يقضونه في المنزل بعد توقف المدارس والجامعات، لتصبح المناهج الدراسية إلكترونية.





وتعد هذه الخطوة ليست معتادة من قبل نتفليكس ، التى لا تقوم عادة ببث أو نشر محتوياتها بالمجان، حيث تتطلب الخدمة اشتراكا بالأساس.

وتتوفر الأفلام الوثائقية باللغة الإنجليزية، ولكن سيقوم موقع يوتيوب بإضافة الترجمة لأكثر من عشر لغات خلال هذه الأسبوع.