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تكنولوجيا

بدون استهلاك باقة إنترنت.. شاهد مئات الأفلام المجانية من خلال هذا التطبيق

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:01 م
شاهد مئات الأفلام
شاهد مئات الأفلام المجانية من خلال هذا التطبيق
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ندى على
يسعى الكثيرون خلال هذه الفترة من العزل المنزلى، إلى محاولة قتل الملل والتخلص من الوقت الطويل من الجلوس في المنزل، بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، الذى أجبر الجميع على المكوث في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. 

وذكر موقع Slash Gear أن هناك الكثير من الأفلام التى من الممكن أن يشاهدها الكثير ممن هم في العزل المنزلى، ولكن في نفس الوقت بدون الخوف من التحميل والضغط بشكل كبير على الإنترنت، في الوقت الذى يعانى العالم فيه من الضغط على شبكة الإنترنت في العالم. 

وهناك طريقة لا يعرفها الكثيرون، والتى تمكنهم من مشاهدة الأفلام ولكن بدون الضغط على الإنترنت، وهى عن طريق مشاهدة الأفلام من خلال  Google Play Movies ، حيث أن التطبيق متواجد على هواتف أندرويد ويحتوى على مئات الأفلام المجانية التى من الممكن أن تشاهدها بدون الخوف من استهلاك باقة الإنترنت بشكل كبير. 

وكانت شركة أبل، قد أعلنت عن مبادرة stay at home أو ابق في المنزل، وذلك عن توفير مجموعة من الكتب الإلكترونية المجانية على تطبيق  Apple Books المجانى.

و قام تطبيق Apple Books بإرسال إشعارات للمستخدمين، يخبرهم بتوفير مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية المجانية للأطفال، وكذلك مجموعة من كتب تحتوى على وصفات الأطعمة، والألغاز.
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