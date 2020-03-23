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تكنولوجيا

خليك في المنزل.. آبل تمدك بمئات الكتب المجانية.. تعرف عليها

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:19 م
ابق في المنزل.. وأبل
ابق في المنزل.. وأبل ستمدك بمئات الكتب المجانية
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ندى على
أعلنت شركة آبل عن مبادرة stay at home أو خليك في المنزل، وذلك عن توفير مجموعة من الكتب الإلكترونية المجانية على تطبيق  Apple Books المجانى. 


وذكر موقع 9to5mac أن تطبيق Apple Books قام بإرسال إشعارات للمستخدمين، يخبرهم بتوفير مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية المجانية للأطفال، وكذلك مجموعة من كتب تحتوى على وصفات الأطعمة، والألغاز. 


وتهدف مبادرة stay at home  من شركة آبل لمساعدة الأشخاص في اجتياز الوقت الطويل بسبب بقائهم في الحجر المنزلى، بعد تفشى فيروس كورونا، وتقدم شركة آبل مجموعة واسعة النطاق من الكتب المجانية، والتى  تشمل أنواعا مختلفة.


وكان صانعو مسلسل الأطفال الشهير Sesame Street  والمعروف بعالم سمسم  في الوطن العربي، قرروا بث أكثر من 100 كتاب إلكترونى مجانا للأطفال على منصات إلكترونية مختلفة، في خطوة منهم لمساعدة الأطفال على التسلية، أثناء بقائهم في المنزل. 


وذكر موقع  Android Police أن Sesame Street ستنشر أكثر من 110 كتب إلكترونية مجانية للأطفال، وستكون هذه الكتب متوفرة على جميع المنصات الرئيسية، بما في ذلك Amazon Kindle و Apple Books و Barnes & Noble Nook، وجوجل بلاي Google Play، وKobo، ويحتوي جوجل بلاي على 95 كتابا إلكترونيا مجانيا فقط.

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