يمكنك تحميلها من جوجل بلاى.. عالم سمسم الأمريكى ينشر 110 كتب إلكترونية للأطفال

تعمل العديد من الشركات والمنظمات على صناعة الأفلام، والبرامج التلفزيونية، والكتب، وغير ذلك من وسائل الترفيه المجانية أو الرخيصة نسبيا، ليتم عرضها حاليا للجماهير العالقة في المنازل ، منذ تفشى فيروس كورونا.
وما بين بث أفلام وبرامج تليفزيونية وألعاب مجانية، قرر صانعو مسلسل الأطفال الشهير Sesame Street والمعروف بعالم سمسم في الوطن العربي، ببث أكثر من 100 كتاب إلكترونى مجانا للأطفال على منصات إلكترونية مختلفة.
وذكر موقع Android Police أن Sesame Stree ستنشر أكثر من 110 كتاب إلكترونى مجاني للأطفال، وستكون هذه الكتب متوفرة على جميع المنصات الرئيسية، بما في ذلك Amazon Kindle و Apple Books و Barnes & Noble Nook، وجوجل بلاي Google Play، وKobo، ويحتوي جوجل بلاي على 95 كتابا إلكترونيا مجانيا فقط.
وتغطي الكتب مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الرياضيات والموسيقى والكتابة والحيوانات، وكلها عن موضوعات مثيرة للاهتمام بالنسبة للأطفال.
ومنذ تفشى فيروس كورونا، في عدد كبير من دول العالم، قامت عدد كبير من من الدول بإغلاق المدارس والجامعات، الأمر الذى جعل الأطفال والمراهقين يتجهون بشكل أكبر ممارسة الألعاب الإلكترونية، واستخدام العديد من التطبيقات، حيث وصل الأمر بالأطفال في إيطاليا باستهلاك ما يزيد عن 70 % من الإنترنت، بسبب اضطرارهم للبقاء في منازلهم لساعات طويلة، نتيجة الحجر الصحى المفروض عليهم.