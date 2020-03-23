يمكنك تحميلها من جوجل بلاى.. عالم سمسم الأمريكى ينشر 110 كتب إلكترونية للأطفال

وذكر موقع Android Police أن Sesame Stree ستنشر أكثر من 110 كتاب إلكترونى مجاني للأطفال ، وستكون هذه الكتب متوفرة على جميع المنصات الرئيسية، بما في ذلك Amazon Kindle و Apple Books و Barnes & Noble Nook، وجوجل بلاي Google Play

، وKobo، ويحتوي جوجل بلاي على 95 كتابا إلكترونيا مجانيا فقط.