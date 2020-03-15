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تكنولوجيا

بعد اضطرارهم للبقاء في المنازل.. أطفال إيطاليا يستهلكون 70% من الإنترنت على الألعاب

الأحد 15/مارس/2020 - 11:00 م
أطفال إيطاليا يستهلكون
أطفال إيطاليا يستهلكون 70 % من الإنترنت على الألعاب
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ندى على
كشف تقرير من وكالة بلومبرج أن الأطفال في إيطاليا يستهلكون ما يزيد عن 70 % من الإنترنت، بسبب اضطرارهم للبقاء في منازلهم لساعات طويلة، نتيجة الحجر الصحى المفروض عليهم بسبب تفشي فيروس كورونا

وقال لويجي جوبيتوسي، الرئيس التنفيذي لشركة تيليكوم الإيطالية للاتصالات، إن الاطفال الإيطاليين قاموا باستخدام عدد كبير من الألعاب الإلكترونية مثل ألعاب Fortnite فورتنايت، و Call of Duty  كول أوف ديوتى، وغيرها من الألعاب التى استهلكت نسبة كبيرة من الإنترنت في البلاد، وأن الشركة قامت بتسجيل ما يزيد عن 70% من نسبة الدخول للإنترنت.  

ووفقا للشركة فإن هذا الضغط الشديد على شبكة الإنترنت أدى إلى انخفاض في كفاءة سرعة الإنترنت، وأدى إلى مشكلات في عملية التواصل، خاصة بعد القرارات المتعلقة بممارسة العمل من المنزل لمعظم موظفى الدولة. 

ومن المحتمل أن يواجه الإنترنت صعوبات كثيرة في الفترة القادمة في إيطاليا بسبب الضغط المتزايد على استخدامه، بعد غلق العديد من المدارس والجامعات وتحويل الدراسة بها إلكترونيا.  

وكانت إيطاليا فرضت الحجر الصحى الكامل على عموم البلاد، بسبب تفشى فيروس كورونا، وقامت بتطبيق قيود على السفر، وأغلقت المدارس والجامعات، ووقامت بحظر التجمعات، حيث وصل عدد المصابيت بفيروس كورونا إلى 21.157 ألفا، فيما وصلت حالة الوفيات إلى 1.441 حسب آخر الإحصاءات.
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