بعد اضطرارهم للبقاء في المنازل.. أطفال إيطاليا يستهلكون 70% من الإنترنت على الألعاب

كشف تقرير من وكالة بلومبرج أن الأطفال في إيطاليا يستهلكون ما يزيد عن 70 % من الإنترنت، بسبب اضطرارهم للبقاء في منازلهم لساعات طويلة، نتيجة الحجر الصحى المفروض عليهم بسبب تفشي فيروس كورونا









ووفقا للشركة فإن هذا الضغط الشديد على شبكة الإنترنت أدى إلى انخفاض في كفاءة سرعة الإنترنت، وأدى إلى مشكلات في عملية التواصل، خاصة بعد القرارات المتعلقة بممارسة العمل من المنزل لمعظم موظفى الدولة.





ومن المحتمل أن يواجه الإنترنت صعوبات كثيرة في الفترة القادمة في إيطاليا بسبب الضغط المتزايد على استخدامه، بعد غلق العديد من المدارس والجامعات وتحويل الدراسة بها إلكترونيا.



