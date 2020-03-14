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تكنولوجيا

رسميا إطلاق لعبة Game of Thrones على هواتف آيفون وأندرويد.. كيفية التسجيل

السبت 14/مارس/2020 - 10:00 ص
لعبة صراع العروش
لعبة صراع العروش
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ندا على
لاشك أن العديد من محبى المسلسل الشهير Game of Thrones ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق لعبة   Game of Thrones الجديدة، وذلك بعدما خاب أملهم في نهاية المسلسل والتى جاءت في الجزء الثامن والأخير منه. 

وذكر موقع Screen Rant أن لعبة Game of Thrones Beyond the Wall ستصدر يوم 3 أبريل على هواتف أندرويد، و26 مارس على هواتف أيفون. 

وستدور أحداث اللعبة عن تقمص شخصية القائد للدفاع عن Westeros ويستروس، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية.

وسيكون هدف اللاعبين هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، وكذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة.

ومسلسل صراع العروش هو مسلسل ملحمي من اقتباس لرواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار وتقع أحداث المسلسل في قارتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جدًا أمتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبعُ عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة، من جهة أخرى، يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية.

ويمكن التسجيل في اللعبة من خلال هذا الرابط.
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