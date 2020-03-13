هاتف Redmi Note 9 Pro يدعم PUBG وFortnite.. تعرف على السعر والمواصفات

يفضل العديد من الشباب والمراهقين امتلاك وشراء الهواتف التى تدعم العديد من الألعاب، خاصة الألعاب الثقيلة والتى تحتاج إلى سعة بطارية عالية ومعدل تحديث شاشة جيد، إلا أنه غالبا ما تكون هذه الهواتف من فئة flagship غالية الثمن.





وأطلقت أمس، شركة شاومى ، هاتفها Redmi Note 9 Pro من الفئة المتوسطة والذى يتمتع بإمكانات عالية تدعم الكثير من الألعاب الثقيلة مثل ألعاب بابجى Bubgy و كول أوف ديوتي Call of Duty و فورت نايت Fortnite وغيرها من الألعاب، بالإضافة إلى أن سعر الهاتف يعتبر مناسبا حيث أنه من فئة الهواتف المتوسطة.





ويبلغ سعر هاتف Redmi Note 9 Pro نسخة 6 رام و64 جيجا بايت 3400 جنيه مصرى أما نسخة 8 رام 128 جيجا بايت فيبلغ 3800 جنيه.

و يتمتع هاتف Redmi Note 9 Pro بإمكانات عالية للغاية، مثل أن الهاتف يأتى ببطارية 5000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع ب18 وات، والتى تعد عاملا أساسيا في دعمه للألعاب الثقيلة.





ويحتوى هاتف Redmi Note 9 Pro بمعالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 720G ، ويأتى الهاتف بموديلين مختلفين بمساحتين الأولى 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام، والأخرى ستكون بمساحة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى بسعة 6 جيجا بايت رام.





أما شاشة هاتف Redmi Note 9 Pro فتأتى ب 6.67 بوصة من نوع LCD و بجودة عرض FHD+، وكاميرات هاتف Redmi Note 9 Pro ستكون 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل، وكاميرتين ب 5 ميجا بيكسل واحدة للعمق والأخرى مكبرة .



