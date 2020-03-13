AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هاتف Redmi Note 9 Pro يدعم PUBG وFortnite.. تعرف على السعر والمواصفات

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:10 م
هاتف Redmi Note 9
هاتف Redmi Note 9 Pro يدعم الألعاب الثقيلة بابجى وفورت نايت
Advertisements
ندى على
يفضل العديد من الشباب والمراهقين امتلاك وشراء الهواتف التى تدعم العديد من الألعاب، خاصة الألعاب الثقيلة والتى تحتاج إلى سعة بطارية عالية ومعدل تحديث شاشة جيد، إلا أنه غالبا ما تكون هذه الهواتف من فئة flagship غالية الثمن. 

وأطلقت أمس، شركة شاومى، هاتفها Redmi Note 9 Pro من الفئة المتوسطة والذى يتمتع بإمكانات عالية تدعم الكثير من الألعاب الثقيلة مثل ألعاب بابجى Bubgy و كول أوف ديوتي Call of Duty و فورت نايت Fortnite وغيرها من الألعاب، بالإضافة إلى أن سعر الهاتف يعتبر مناسبا حيث أنه من فئة الهواتف المتوسطة.  

ويبلغ سعر هاتف Redmi Note 9 Pro نسخة 6 رام و64 جيجا بايت 3400 جنيه مصرى أما نسخة 8 رام 128 جيجا بايت فيبلغ 3800 جنيه. 
 
و يتمتع هاتف Redmi Note 9 Pro بإمكانات عالية للغاية، مثل أن الهاتف يأتى ببطارية 5000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع ب18 وات، والتى تعد عاملا أساسيا في دعمه للألعاب الثقيلة.

ويحتوى هاتف Redmi Note 9 Pro بمعالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 720G ، ويأتى الهاتف بموديلين مختلفين  بمساحتين الأولى 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام، والأخرى ستكون  بمساحة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى بسعة 6 جيجا بايت رام.

أما شاشة هاتف Redmi Note 9 Pro فتأتى ب 6.67 بوصة من نوع LCD و بجودة عرض  FHD+، وكاميرات هاتف Redmi Note 9 Pro ستكون 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل، وكاميرتين ب 5 ميجا بيكسل واحدة للعمق والأخرى مكبرة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل 5 هواتف ذكية للفئة المتوسطة في 2020 وأسعارها.. صور

مقاوم للمياه ويمكن تغيير بطاريته.. تعرف على أحدث هواتف سامسونج

بـ 16 جيجا بايت رام.. شاومى تطلق هاتفا بأعلى ذاكرة وصول عشوائي على الإطلاق

شاومي Mi 10 Pro أقوى هاتف ذكي في الربع الأول من 2020

أفضل 5 هواتف ذكية انتظرها الملايين في مؤتمر برشلونة «الملغي».. تعرف عليها

أفضل هواتف هواوى في 2020 .. تعرف عليها.. صور

ترشيحاتنا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن رحيل بعض لاعبي الزمالك

تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بسبب كورونا

برفقة أصدقائها .. كنزى عمرو دياب تشعل الـ سوشيال ميديا

تعليق رومانسى .. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

عضو اقتصادية البرلمان يزف بشرى عن انخفاض تعريفة الكهرباء والبنزين والغاز

دعاء عند نزول المطر للزواج.. هذه الصيغة تجعله مستجابا وتحقق حلم الفرح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور

أناقة واحتشام.. 10 استايلات فورمال من خزانة ياسمين صبري