شاومى تكتسح أسواق الهواتف العالمية وتتفوق على سامسونج





ذكر موقع Mashable أن شركة شاومى قد تفوقت على كل شركات الهواتف في أكثر ماركات الهواتف استحواذا على السوق الهندية التى تعد ثانى أكبر سوق للهواتف في العالم بعد الصين.





وكشفت مؤسسة IDC أن شركة شاومى قد اكتسحت السوق الهندية في عام 2019 بشحن حوالى 43.6 مليون مليون هاتف محققة ارتفاع 9.2 %.

وجاءت بعد شركة شاومى شركات فيفو، وأوبو، وريلم ، التى ارتفع نموها في الفترة الأخيرة، وذلك مقارنة بسامسونج التى تراجعت بنسبة2.9%.





وخلال العام الماضى قامت شاومى باكتساح السوق بهواتف مثل ريدمى Note 7 Pro و Redmi 6A والتى تعتبر أكثر هواتف قد تم شحنها إلى الأسواق العالمية، فيما كانت هواتف ريدمى Note 8 هى الأكثر شحنا في الربع الرابع من العام.





في عام 2019، نما سوق الهواتف في الهند بنسبة 8%، في حين الشحن الإجمالى عبر الدولة والذى يشمل بيع الهواتف، شهد انخفاضا بشكل اجمالى بنسبة 12.3 % وذلك.





وكانت الهند قد تفوقت على الولايات المتحدة لتصبح ثانى أكبر دولة في العالم في سوق الهواتف المحمولة وذلك بعد شحن أكثر من 158 مليون هاتف محمول إليها في العام الماضى 2019.





وتتربع الصين كأكبر دولة في العالم لسوق الهواتف المحمولة منذ سنوات، وفى دراسة ل Counterpoint Research أظهرت أن الولايات المتحدة قد تراجعت إلى المركز الثالث بعد الهند والصين بعدما كانت تحتل المركز الثانى.