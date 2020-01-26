بعد الصين.. الهند تتفوق على أمريكا وتصبح ثاني أكبر دولة لسوق الهواتف في العالم

ذكر موقع Engadget أن الهند تفوقت على الولايات المتحدة لتصبح ثانى أكبر دولة في العالم في سوق الهواتف المحمولة وذلك بعد شحن أكثر من 158 مليون هاتف محمول إليها في العام الماضى 2019.





وتتربع الصين كأكبر دولة في العالم لسوق الهواتف المحمولة منذ سنوات، وفى دراسة ل Counterpoint Research أظهرت أن الولايات المتحدة قد تراجعت إلى المركز الثالث بعد الهند والصين بعدما كانت تحتل المركز الثانى.





ويرجع صعود الهند إلى المركزز الثانى في أسواق الهواتف المحمولة بعد ضح عدد كبير من الشركات الصينية هواتفها بأسعار رخيصة إلى هناك، وتمثل شركات مثل شاومى و فيفو و ريلم و أوبو 72 % من نسبة الشركات التى تضخ هواتفها إلى الهند.





وفي النصف الثانى من 2019 بعدما قامت شركة أبل بتخفيض أسعار هواتفها iPhone XR وكذلك بعد إصدار iPhone 11 الذى يعتبر طفرة كبيرة في عالم الهواتف بدات شركة ابل في التقدم مرة أخرى وضخ عدد كبير من منتجاتها إلى الهند.



