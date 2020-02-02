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تكنولوجيا

شاومي Mi 10 Pro أقوى هاتف ذكي في الربع الأول من 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:00 ص
شاومى Mi 10 Pro أقوى
شاومى Mi 10 Pro أقوى هاتف ذكى في الربع الأول في 2020
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ندى على

في تسريب جديد لمسرب شاومى Xiaomishka  كشف عن الصورة النهائية والكاملة لهاتف Xiaomi Mi 10 Pro والذى يتمتع بإمكانات هائلة تمكنه من منافسة كل الهواتف الذكية الصادرة في الربع الأول من 2020. 


وأفاد موقع Tech Radar أن هاتف Xiaomi Mi 10 Pro من المرجح أن يتفوق على هواتف سلسلة هواتف Samsung Galaxy S20 القادمة والتى ستصدر فى11 فبراير القادم، وهى عبارة عن ثلاثة هواتف هى هاتف Galaxy S20 و هاتف Galaxy S20 plus و هاتف Galaxy S20 Ultra.


ويحتوى Xiaomi Mi 10 Pro على معالج من نوع  Snapdragon 865 ، وذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 16 جيجا بايت رام ولم يصل أى هاتف من الهواتف الحديثة إلى هذه السعة. 


 وتأتى كاميرات الهاتف بكاميرا أساسية تصل إلى 108 ميجا بيكسل مع كاميرات  16 و 12 و 5 ميجا بيكسل، وتأتى شاشة الهاتف ب 6.4 بوصة من نوع +FHD مع نقاء شاشة ب +QHD . 


ويتميز الهاتف بسعة بطارية تصل إلى 512 مللى أمبير، وفي وقت آخر كشف موقع WCCFtech أن هاتف Xiaomi Mi 10 سيكون أول هاتف بمعالج Snapdragon 865 في 2020، وقامت شاومى بإطلاق ملصق إعلانى للترويج لهاتفها الجديد، ومن المتوقع أن يصدر هاتف Xiaomi Mi 10 يوم 11 فبراير القادم وسيكون بالتزامن مع إطلاق مجموعة هواتف سامسونج جالاكسى المنتظرة Galaxy S20.

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