بسبب كورونا.. أبل تحول مؤتمرها العالمي للمطورين لـ أونلاين فقط

ويعد مؤتمر

للمطورين فرصة لملايين المطورين المبدعين حول العالم من فرصة معرفة آخر ما صنعته الشركة والإطلاع على أحدث إصدارات الشركة من هواتف iOS، و

، وأجهزة كمبيوتر macOS، و watchOS وtvOS، بالإضافة مشاركة مهندسي

تجارب تصنيع وتطوير التطبيقات .