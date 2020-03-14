بسبب كورونا.. أبل تحول مؤتمرها العالمي للمطورين لـ أونلاين فقط

أعلنت شركة أبل، اليوم الجمعة، على موقعها الرسمى، عن تحويل مؤتمرها السنوى للمطورين 2020، والمزمع عقده في شهر يونيو القادم، إلى مؤتمر رقمى بسبب تفشى فيروس كورونا.
وقررت شركة أبل إلغاء مؤتمر أبل العالمى للمطورين 2020 في عامه الواحد والثلاثين لأول مرة من مؤتمر فعلى إلى مؤتمر مع محتوى رقمى للمستهلكين و المطورين والصحفيين.
ويعد مؤتمر أبل للمطورين فرصة لملايين المطورين المبدعين حول العالم من فرصة معرفة آخر ما صنعته الشركة والإطلاع على أحدث إصدارات الشركة من هواتف iOS، وأجهزة أيباد ، وأجهزة كمبيوتر macOS، و watchOS وtvOS، بالإضافة مشاركة مهندسي أبل تجارب تصنيع وتطوير التطبيقات .
وقال فيل شيلر، نائب مدير قسم التسويق العالمى بالشركة إن شركة أبل ستقدم مؤتمر المطورين العالمى 2020 في يونيو القادم بطريقة مبتكرة للملايين من المطورين في مختلف أنحاء العالم، عن طريق الجمع بين المطورين وبين تجربة جديدة لأول مرة.
وفي وقت سابق، ذكر موقع MacRumors أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى 2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث كان من المفترض أن يبدأ الموردون الصينيون والشركات الصينية في التجهيز لإطلاق الأيفون الجديد في الأسبوع الثالث من شهر فبراير الماضى.