AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسبب كورونا.. أبل تحول مؤتمرها العالمي للمطورين لـ أونلاين فقط

السبت 14/مارس/2020 - 12:01 ص
أبل تحول مؤتمرها
أبل تحول مؤتمرها العالمى للمطورين إلى مؤتمر افتراضى
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة أبل، اليوم الجمعة، على موقعها الرسمى، عن تحويل مؤتمرها السنوى للمطورين 2020، والمزمع عقده في شهر يونيو القادم، إلى مؤتمر رقمى بسبب تفشى فيروس كورونا.
 
وقررت شركة أبل إلغاء مؤتمر أبل العالمى للمطورين 2020 في عامه الواحد والثلاثين لأول مرة من مؤتمر فعلى إلى مؤتمر مع محتوى رقمى للمستهلكين و المطورين والصحفيين.   
  
ويعد مؤتمر أبل للمطورين فرصة لملايين المطورين المبدعين حول العالم  من فرصة معرفة  آخر ما صنعته الشركة والإطلاع على أحدث إصدارات الشركة من  هواتف iOS، وأجهزة أيباد ، وأجهزة كمبيوتر macOS، و watchOS وtvOS، بالإضافة مشاركة مهندسي أبل تجارب  تصنيع وتطوير التطبيقات .

وقال فيل شيلر، نائب مدير قسم التسويق العالمى بالشركة إن شركة أبل ستقدم مؤتمر المطورين العالمى 2020 في يونيو القادم بطريقة مبتكرة للملايين من المطورين في مختلف أنحاء العالم، عن طريق الجمع  بين المطورين وبين تجربة جديدة لأول مرة. 

وفي وقت سابق،  ذكر موقع MacRumors أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى  2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث كان من المفترض أن يبدأ الموردون الصينيون والشركات الصينية في التجهيز لإطلاق الأيفون الجديد في الأسبوع الثالث من شهر فبراير الماضى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة

كورونا يصيب أبل.. تأخير إصدار آيفون حتى الربع الثانى من 2020

للمرة الثانية.. سامسونج تغلق أحد مصانعها بسبب كورونا

بسبب كورونا.. إصدار هواتف أيفون القادمة تواجه مصيرا غامضا لهذا السبب

بكاميرا ثلاثية ولوحة لمس فريدة.. أبل تصدر iPad Pro في هذا الموعد

تعرف على مواصفات وموعد إصدار هاتف iPhone 12 Pro الجديد

ترشيحاتنا

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا

أخبار الفن.. خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. الموت يفجع المذيعة نادية حسني.. اعتقال شقيقة فنانة شهيرة

عاصفة التنين تعود من جديد.. وتساقط أمطار على القاهرة والجيزة

أخبار النادي الأهلي.. اجتماع طارئ لمجلس الإدارة غدا.. والفريق راحة من التدريبات

هبوط مفاجئ.. جرام الذهب عيار 21 يخسر 24 جنيها

رسميا .. كاف يعلن ملعبي نهائى دوري الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور