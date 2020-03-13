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تكنولوجيا

آبل تغلق جميع متاجرها فى إيطاليا.. بسبب تفشي فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:01 ص
آبل
آبل
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قسم التكنولوجيا
قررت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم غلق 17 متجرا فى إيطاليا، بسبب الانتشار المستمر لفيروس كورونا، بعدما أعلنت السلطات فى إيطاليا إغلاق كل متاجرها ما عدا الصيدليات ومحلات الأغذية، وذلك بعد تسجيل 200 حالة وفاة  بالفيروس المستجد او كوفيد-19. 

وبحسب ما ذكره موقع " ذا فيرج " التقنى أن الشركة لم تحدد موعد فتح متاجرها مرة أخرى، لكن الحكومة الإيطالية أوضحت أن الغلق مستمر حتى 3 أبريل المقبل، وتأتى إيطاليا كثانى دولة تقوم آبل بإغلاق جميع المتاجر بها بعد الصين .

وشجعت آبل موظفيها على العمل من منازلهم كلما أمكن ذلك، في محاولة لتقليل أوقات وكثافة تواجدهم بمقر الشركة لوقايتهم من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتنصح Apple مستخدميها فى إيطاليا عند حدوث أى مشكلة بالدخول على موقع الدعم الخاص بها support website ، والاتصال بخدمة العملاء فى جميع أنحاء العالم .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنتها بشكل رسمي أن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 تحول إلى وباء عالمي.
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