جوجل تزيل تطبيق كورونا من متجر Play.. اعرف السبب

أزالت شركة جوجل "Google"، تطبيقًا يسمى AC19 مُخصصًا لنظام أندرويد من متجرها الرسمي Play طورته الحكومة الإيرانية لاكتشاف إصابات فيروس كورونا COVID-19 وتتبعها، بحسب ما ذكره موقع "gizmodo".





وقامت عملاق التقنية الأمريكية بذلك بعد زيادة الجدل حول التطبيق، حيث اتهم العديد من المستخدمين الحكومة الإيرانية باستخدام الذعر الحاصل حول فيروس كورونا لخداع المواطنين من أجل تثبيت التطبيق وجمع أرقام الهواتف وبيانات الموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي.





ووفقًا لما ذكره موقع "ZDNet"، قال الباحث في مجال البرامج الضارة ضمن نظام آندرويد في شركة الأمن ESET لوكاس ستيفانكو: Lukas Stefanko بناء على تحليل التطبيق وسلوكه، فإنه ليس برنامجا خبيثا من أحصنة طروداة أو برنامج تجسس، ولا يحتوي على أي سلوك مشبوه".





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كورونا ، وهو أمر مستحيل من خلال التطبيق، حيث تتأكد إصابة المرضى بعد إجراء تحليل ميكروبيولوجي لعينة مأخوذة من الحنجرة. وقد أزالت جوجل التطبيق تنفيذًا لسياسات متجرها بسبب المزاعم المضللة التي ساقها التطبيق، والمتمثلة في الكشف عن إصابات فيروس، وهو أمر مستحيل من خلال التطبيق، حيث تتأكد إصابة المرضى بعد إجراء تحليل ميكروبيولوجي لعينة مأخوذة من الحنجرة.



