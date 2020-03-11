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تكنولوجيا

جوجل تزيل تطبيق كورونا من متجر Play.. اعرف السبب

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:59 م
جوجل تزيل تطبيق كورونا
جوجل تزيل تطبيق كورونا من متجر Play
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شيماء عبد المنعم
أزالت شركة جوجل "Google"، تطبيقًا يسمى AC19 مُخصصًا لنظام أندرويد من متجرها الرسمي Play طورته الحكومة الإيرانية لاكتشاف  إصابات فيروس كورونا COVID-19 وتتبعها، بحسب ما ذكره موقع "gizmodo".

وقامت عملاق التقنية الأمريكية بذلك بعد زيادة الجدل حول التطبيق، حيث اتهم العديد من المستخدمين الحكومة الإيرانية باستخدام الذعر الحاصل حول فيروس كورونا لخداع المواطنين من أجل تثبيت التطبيق وجمع أرقام الهواتف وبيانات الموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي.

ووفقًا لما ذكره موقع "ZDNet"، قال الباحث في مجال البرامج الضارة ضمن نظام آندرويد في شركة الأمن ESET لوكاس ستيفانكو: Lukas Stefanko  بناء على تحليل التطبيق وسلوكه، فإنه ليس برنامجا خبيثا من أحصنة طروداة أو برنامج تجسس، ولا يحتوي على أي سلوك مشبوه".

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وقد أزالت جوجل التطبيق تنفيذًا لسياسات متجرها بسبب المزاعم المضللة التي ساقها التطبيق، والمتمثلة في الكشف عن إصابات فيروس كورونا، وهو أمر مستحيل من خلال التطبيق، حيث تتأكد إصابة المرضى بعد إجراء تحليل ميكروبيولوجي لعينة مأخوذة من الحنجرة.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أطلقت التطبيق في الأسبوع الماضي، ووفرته من خلال موقع ويب مخصص ومتجر جوجل بلاي الرسمي ومتاجر التطبيقات الأخرى وقام بتنزيله 4 ملايين شخص، وذلك بعد أن أصبحت إيران واحدة من أكثر البلدان تأثرًا في العالم بفيروس كورونا الجديد، ومواجهتها أزمة صحية وطنية.
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