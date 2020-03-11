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تكنولوجيا

جوجل وأديداس يكشفان عن حذاء إلكتروني جديد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:21 ص
جوجل و أديداس يكشفان
جوجل و أديداس يكشفان عن حذاء الكتروني جديد
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قسم التكنولوجيا
اذا كنت من عشاق كرة القدم وترغب فى زيادة دخلك فهذا الحذاء مخصص لك، والذى أنتجته شركة جوجل بالتعاون مع شركتى adidas و EA، والذى يصرف لك مكافآت من خلال fifa mobile عن كل حركة و ركلة فى ملعب كرة القدم.

وبحسب موقع ذا فيرج التقنى، سيتم تفعيل التقنية عن طريق تعل الحذاء بواسطة google jacquard القابلة للارتداء، والتى كانت متوفرة فقط علي منافسيه من levis jackets و yves saint و laurent backpack . 

وسيحمل الإختراع الجديد إسم adidas GMR وهو الآن متاح للبيع مقابل 40 دولارًا أمريكيًا فقط حيث ستحصل على نعلين تضعهما فى حذائك، وتبدأ فى جنى الأرباح.

وبعد تحول حذائك يصبح مجهز لرصد كل حركاتك ويتتبعها عن طرق خوارزميات مخصص تجعله يترجم كل ركلة فى الملعب، إلي مكافآت داخل اللعبة في FIFA MOBILE.

وبعد تحميلك تطبيق ADIDAS GMR على هاتفك وتربطه بملف FIFA MOBILE الخاص بك، ستشارك فى اختبارات و تحديات جديدة أسبوعيًا مع قرتائك حول العالم مثل الركلات المعينة أو الجري لمسافات متنوعة، وستحصل على العائد المادى مقابل إكمالها.

ويستطيع الجاهز الجديد المزود بالنعل أن يعمل لمدة مبارتين أو 3 مباريات، ثم يحتاج إلى الشحن عن طريق كابل من نوع MICRO USB ثم اعادته مجددًا داخل حذائك.

جوجل وأديداس يكشفان عن حذاء إلكتروني جديد
جوجل وأديداس يكشفان عن حذاء إلكتروني جديد
جوجل وأديداس يكشفان عن حذاء إلكتروني جديد
جوجل وأديداس يكشفان عن حذاء إلكتروني جديد
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