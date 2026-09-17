مطار الملكة علياء الدولي بالأردن يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال أغسطس الماضي

أعلنت مجموعة المطار الدولي، الشركة المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي في الأردن، استقبال المطار مليون و41 ألفًا و415 مسافرًا خلال شهر أغسطس الماضي، بارتفاع نسبته 7.6٪ مقارنة بشهر يوليو 2026، وانخفاض نسبته 3.7٪ مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت المجموعة، في بيان اليوم /الخميس/ ، أن المطار سجل 7868 حركة طائرات خلال أغسطس، بزيادة 6.3٪ مقارنة بالشهر السابق، وانخفاض 6.1٪ على أساس سنوي.

وأضافت أن حجم الشحن الجوي الذي جرى التعامل معه خلال الشهر بلغ 7925 طنًا، بارتفاع نسبته 4.4٪ مقارنة بشهر يوليو، و3.7٪ مقارنة بأغسطس 2025.

وأشارت إلى أن نتائج أغسطس تعكس تحسنًا في حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي، رغم استمرار التحديات وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة، موضحة أن الزيادة الشهرية تتزامن مع تنامي نشاط السفر خلال موسم الصيف.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، إن النتائج تعكس الدور المتواصل لمطار الملكة علياء الدولي في دعم النشاط السياحي والاقتصادي في الأردن، مشيرًا إلى تجاوز عدد المسافرين عبر المطار حاجز المليون خلال الشهر.

وأضاف أن هذا المستوى من الحركة، الذي تحقق خلال إحدى أكثر فترات العام ازدحامًا، يؤكد قدرة المطار على التعامل مع ارتفاع الطلب مع الحفاظ على كفاءة العمليات وموثوقيتها.

وأكد مواصلة المجموعة تطوير البنية التحتية والخدمات في المطار، بما يدعم تلبية تطلعات المسافرين وشركات الطيران وتعزيز الربط الجوي للأردن بالمنطقة والعالم.