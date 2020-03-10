AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آبل تؤجل إصدار iphone 9 لهذا الموعد.. iphone 12 السبب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:59 م
آبل تؤجل إصدارiphone
آبل تؤجل إصدارiphone 9 لهذا الموعد.. iphone 12 السبب
Advertisements
قسم التكنولوجيا
يبدو أن أزمة فيروس كورونا لن تنتهى فى حجم خسائرها المترتبة على آبل الأمريكية، بعدما أجلت ميعاد إطلاق iphone 9  بسبب توقف مصانعها فى الصين، ها هى تعود من جديد وتجبرها على تأجيل إطلاق هاتفها لمدة 6 أشهر كاملة.

يأتى ذلك من التخوفات والتحذيرات التى كشفت عنها آبل جراء تأثير فيروس كورونا على منتجاتها من خلال إنخفاض البيع والشراء ركود عمليات التجارة فى جميع أنحاء العالم، فكان القرار بإلغاء إطلاق آيفون 9 فى 31 مارس، وطرحه مع iphone 12 فى سبتمبر القادم.
 
يأتى ذلك بعد تأثر إنتاج آبل بسبب فيروس كورونا، فاضطرت إلى غلق مصانعها في الصين أكثر من مرة، والتى تقوم بتصنيع أجزاء مهمة جدا من هواتف أيفون. 

وبحسب ما ذكره موقع " فون ارينا " التقنى  أن آبل سوف تعلن عن آيفون 9 فى الحدث الكبر لها الذى سيقام مثل كل عام فى شهر سبتمبر، بمقرها الرئيسى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بسبب قيود السفر التي وضعتها على الموظفين داخل الصين وخارجها، و يمكن التأخير أيضًا الى نوفمبر.

وكان موقع MacRumors  قد كشف أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى  2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، وانخفاض معدلات الأيدى العاملة في المصانع الصينية الموردة للصانع الأمريكى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة

بسعر منخفض.. آبل تعتزم إطلاق iPhone SE 2 أو iPhone 9 بهذا الموعد

المصائب لا تأتي فرادى.. خسائر لـ آبل بسبب كورونا والتسريبات وغرامة فرنسا

كورونا يصيب أبل.. تأخير إصدار آيفون حتى الربع الثانى من 2020

بسبب كورونا.. إصدار هواتف أيفون القادمة تواجه مصيرا غامضا لهذا السبب

بكاميرا ثلاثية ولوحة لمس فريدة.. أبل تصدر iPad Pro في هذا الموعد

ترشيحاتنا

موعد اختفاء فيروس كورونا بمصر .. تفاصيل

بعد اكتشاف سر العلاج.. الصين تفكك مستشفيات كورونا.. فيديو

أنت مثلي الأعلى .. شقيقه الأصغر عبدالرحمن يوجه نصيحة لـ صالح جمعة

من هي صاحبة مبادرة الاعتذار لـ شاب آسيوي تعرض للتنمر في القاهرة.. تفاصيل

خوفا من كورونا.. طبيب يحرج وائل الإبراشي على الهواء ويرفض مصافحته

إجراء عاجل من مترو الأنفاق لمواجهة كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها