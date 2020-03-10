آبل تؤجل إصدار iphone 9 لهذا الموعد.. iphone 12 السبب

يبدو أن أزمة فيروس كورونا لن تنتهى فى حجم خسائرها المترتبة على آبل الأمريكية، بعدما أجلت ميعاد إطلاق iphone 9 بسبب توقف مصانعها فى الصين، ها هى تعود من جديد وتجبرها على تأجيل إطلاق هاتفها لمدة 6 أشهر كاملة.





يأتى ذلك من التخوفات والتحذيرات التى كشفت عنها آبل جراء تأثير فيروس كورونا على منتجاتها من خلال إنخفاض البيع والشراء ركود عمليات التجارة فى جميع أنحاء العالم، فكان القرار بإلغاء إطلاق آيفون 9 فى 31 مارس، وطرحه مع iphone 12 فى سبتمبر القادم.

يأتى ذلك بعد تأثر إنتاج آبل بسبب فيروس كورونا، فاضطرت إلى غلق مصانعها في الصين أكثر من مرة، والتى تقوم بتصنيع أجزاء مهمة جدا من هواتف أيفون.





وبحسب ما ذكره موقع " فون ارينا " التقنى أن آبل سوف تعلن عن آيفون 9 فى الحدث الكبر لها الذى سيقام مثل كل عام فى شهر سبتمبر، بمقرها الرئيسى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بسبب قيود السفر التي وضعتها على الموظفين داخل الصين وخارجها، و يمكن التأخير أيضًا الى نوفمبر.



