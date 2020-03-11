آيباد برو بكاميرا ثلاثية.. نظام التشغيل iOS 14 يكشف منتجات أبل القادمة

كشفت بعض التسريبات المزيد من التفاصيل حول خطط منتجات شركة أبل "Apple" المستقبلية، وذلك بفضل التعليمات البرمجية المصدرية للنسخة المسربة من الإصدار 14 القادم من نظام التشغيل iOS، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقدم أحدث التفاصيل تلميحات إلى وجود أجهزة جديدة والعديد من التغييرات البرمجية على آيفون، ومن ضمنها iPad Pro وiPhone 9 وAirTags، كما تطور شركة أبل جهاز تحكم عن بعد لمنصة Apple TV





وتشير التعليمات البرمجية المصدرية إلى تفاصيل حول عدد من الأجهزة القادمة، ومن بينها:





ستحتوي أجهزة آيباد برو iPad Pro، الجديدة على ثلاث كاميرات خلفية، بالإضافة إلى جهاز استشعار ToF إضافي للمساعدة في الواقع المعزز.





وتطور شركة أبل منصة Apple TV جديدة مع جهاز تحكم عن بعد، لكن لا توجد تفاصيل حول كيفية تحسن جهاز التحكم بالمقارنة مع الجهاز السابق المتضمن المساعد الصوتي سيري Siri.





وإلى جانب هاتف آيفون جديد مزود بميزة Touch ID قيد العمل، ومن المفترض أن يكون هذا الهاتف هو iPhone 9 أو iPhone SE 2 منخفض التكلفة.





وتعمل شركة عملاق التقنية الأمريكية، على تطوير أجهزة تتعقب العناصر AirTags من أبل، المشابه لأجهزة Tile، سيحصل على بطاريات قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم.





وتؤكد التعليمات البرمجية المصدرية تفاصيل حول عدد من الميزات البرمجية القادمة:





تحصل الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل iOS على قائمة عرض جديدة، مما يتيح لك البحث عن التطبيقات وتصفيتها بسهولة أكبر، وليس من الواضح بالضبط أين ستظهر هذه الشاشة، لكنها ستوفر تغييرا كبيرا بالمقارنة مع طريقة العرض الشبكية.





ويتيح لك تطبيق الواقع المعزز الجديد توجيه كاميرا الهاتف إلى الكائنات في العالم الحقيقي، وجعل الهاتف يعرض مزيدًا من المعلومات حول ما تراه، بحيث يمكن على سبيل المثال ضمن متجر أبل عرض معلومات التسعير وميزات المنتج، وبحسب ما ورد تعمل أبل مع شركة ستاربكس لدعم هذه الميزة أيضا.





وتمكن التطبيقات الخارجية من دمج خلفيات الشاشة في قسم الخلفيات ضمن تطبيق الإعدادات، مما يجعل من السهل تبديل الخلفيات، ووصول المطورين الخارجيين إلى الخلفيات الديناميكية، و يصبح إطار العمل HomeKit قادرا على تغيير الدرجة اللونية للأضواء طوال اليوم لتتناسب مع أشعة الشمس.





وتسمح ميزة إمكانية الوصول للهواتف تحديد الأصوات، مثل أجهزة الإنذار وجرس الباب، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.