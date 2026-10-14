زياد عبد التواب: خوارزميات السوشيال ميديا ترفع التفاعل مع المحتوى المثير وتهمش الكلام المفيد

أكد المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى للثقافة، أن خوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي تسهم في زيادة انتشار المحتوى المثير للجدل، في مقابل ضعف التفاعل مع المنشورات المفيدة، مثل النصائح والحكم والرسائل التوعوية.

طريقة عمل الخوارزميات وآليات ترتيب المحتوى

وأوضح عبد التواب أن المستخدم قد ينشر نصيحة أو حكمة أو آية قرآنية، فلا يجد تفاعلًا كبيرًا، بينما تحقق المنشورات التي تتضمن إثارة أو محتوى مثيرًا للجدل معدلات تفاعل أعلى، مشيرًا إلى أن الأمر لا يرتبط بالضرورة بتفضيلات الجمهور وحدها، وإنما يتأثر أيضًا بطريقة عمل الخوارزميات وآليات ترتيب المحتوى وإظهاره للمستخدمين.

وأضاف أن دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشبكات التواصل الاجتماعي يسهم في تضخيم الاستقطاب وخطاب الإثارة، وهو ما قد يؤثر على طبيعة النقاش العام ويزيد من انتشار الأفكار المتطرفة أو المعلومات المضللة.

وأشار إلى أن هذه الآليات قد تؤدي إلى تعزيز الانقسامات بين المستخدمين، خاصة عندما يظل كل شخص محاطًا بمحتوى يؤكد أفكاره السابقة، دون التعرض الكافي لوجهات نظر مختلفة.

الاهتمام بنشر المحتوى المفيد والإيجابي

وشدد عبد التواب على أهمية الاهتمام بنشر المحتوى المفيد والإيجابي، مؤكدًا أن الكلمة مسؤولية، وأن إعادة نشر المعلومات والآراء مسؤولية أيضًا، داعيًا المستخدمين إلى المساهمة في نشر المعرفة والرسائل الإيجابية، بدلًا من الانسياق وراء المحتوى المثير للجدل.